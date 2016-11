Artigiano in Fiera 3 – 11 dicembre 2016 Milano, info

Torna anche quest’anno l’appuntamento con l’Artigiano in Fiera, che animerà Fieramilano Rho-Pero dal 3 all’11 dicembre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30.

Sono migliaia i visitatori previsti, pronti a vedere, curiosare, acquistare e toccare prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, unici, originali e di primissima qualità, introvabili altrove. Ma non solo: non mancheranno anche eventi musicali, performance di danza, corsi di cucina e il meglio della ristorazione internazionale per un giro del mondo in soli 9 giorni.

Ricordiamo che la Fiera è accessibile anche per i diversamente abili, che potranno prenotare le carrozzine manuali o Mobility Scooter – come ausilio alla mobilità interna al quartiere Fieramilano. Le prenotazioni si potranno effettuare:

– on line all’indirizzo http://www.mobilitycenter.it/fieramilano/

– oppure, in alternativa, scrivendo una e-mail a info@mobilitycenter.it

– chiamando il numero +39 389.83.84.077