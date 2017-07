Blevio Summer Festival e festa della Birra 15 – 23 luglio 2017, divertimento per tutti

Si svolgerà da sabato 15 a domenica 23 luglio 2017, a Girola – Blevio (CO), il Blevio Summer Festival – Musica e Street Food.

L’evento è organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco e il 22 e 23 luglio sarà la volta della Festa della Birra.

In tutte le aree della festa saranno disponibili diversi angoli di street food, che offriranno diverse specialità per soddisfare tutti i palati, dal panino, alla cena à la carte.

Blevio Summer Festival

Distanza da Milano: 55,5 km, precorribili in 1 h 14 minuti, passando per A9/E35