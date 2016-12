Capodanno 2017 piazza Duomo Milano, sabato 31 dicembre 2016 festa per tutti

Sabato 31 dicembre 2016 si svolgerà a Milano il grande concerto per celebrare il Capodanno 2017 e, in piazza Duomo, la festa sarà proprio per tutti.

Gli artisti sul palco saranno i nomi più celebri della musica italiana, a partire dal grande protagonista Mario Biondi, famoso in tutto il mondo per la sua voce e la sua anima soul.

A fare da accompagnamento Annalisa, stella della musica pop e protagonista femminile, che aprirà la serata.

Non mancherà anche un occhio speciale alla sicurezza, per garantire la quale presidi delle forze dell’ordine e della polizia locale, nonché volontari coordinati dalla Protezione civile, saranno attivi per tutta la serata, in modo da assicurare che sia davvero una festa per tutti:

