Carnevale Abbiategrasso 4 marzo 2017, programma carri e veglione

Al via la festa per la 33esima edizione del Carnevale Sanpietrino; di seguito tutte le info

Sabato 4 marzo alle 15,00 Abbiategrasso (38,3 km da Milano, percorribili in 1’ora e 7 minuti) celebrerà il culmine del Carnevale, con la 33esima edizione del Carnevale Sanpietrino.

Dalle 15,00 il centro della cittadina si colorerà di maschere e stelle filanti grazie alla sfilata dei carri allegorici, seguita alle 16,00 dalla 15esima “passerella della maschera”.

Per i più festaioli, inoltre, alle 20,45 inizierà il “Veglionissimo di Carnevale”, che si protrarrà fino alle ore piccole presso il Quartiere Fiera ed Eventi di Via Ticino 72.

Leggi anche:

Programma carnevale Milano 2 – 4 marzo 2017, orario carri, percorso ed eventi

Carnevale Lombardia 2017, elenco completo eventi, feste e fuochi d’artificio febbraio – marzo