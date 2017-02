Carnevale Brescia e Provincia 19 febbraio – 23 marzo 2017, programma completo

Arriva il Carnevale di Brescia e Provincia con un lungo calendario di sfilate carnevalesche, feste, roghi, coriandoli e maschere, per il divertimento di grandi e piccini.

Giusto per fare qualche esempio, ad Acquafredda (pianura bresciana) sabato 4 Marzo (primo sabato di Quaresima) si svolgeranno a Brescia, dalle 14, giochi popolari in piazza Repubblica; da piazzale Baretto partenza della sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati e giochi per bambini, corsa neiscacchi cùschiaccia moci, tiro alla fune e degustazione di baccalà presso l’Oratorio e i bar aderenti all’iniziativa. Il Rogo della Vecchia, invece, si svolgerà il 23 marzo (giovedì mi metà Quaresima): in serata la partenza del corteo del carro della vecchia, con l’arrivo nella piazza del Municipio, la lettura del testamento,il rogo dei pupazzi e gnocchi per tutti.

