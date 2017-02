Carnevale Lombardia 2017, elenco completo eventi, feste e fuochi d’artificio febbraio – marzo

Di seguito gli eventi in Lombardia per festeggiare il Carnevale 2017:

In provincia di Bergamo

Il 25 febbraio, 26 febbraio, 28 febbraio a Caravaggio la Festa di Carnevale, sfilata dei carri allegorici e intrattenimento negli oratori e nelle piazze. Musica martedì 28 febbraio dalle ore 21.00 in largo Cavenaghi.

In provincia di Brescia

Dal 24 febbraio al 28 febbraio a Erbusco il Carnevale di Erbusco. Il 28 febbraio alle ore 14.00 sfilata dei carri allegorici.

In provincia di Cremona

Il 28 febbraio alle ore 20.00 accensione del 351° falò di Carnevale.

Il 5 marzo a Crema il famoso Carnevale Cremasco, il programma del Carnevale a Crema programma in sintesi.

A Pizzighettone la Festa di Carnevale, il 28 febbraio alle 15.00 festa di carnevale per bambini presso Oratorio di Roggione.

Il 26 febbraio e 5 marzo a Pizzighettone la Festa di Carnevale; domenica 26 Febbraio dalle ore 14.30, intrattenimento per grandi e piccini con il mago del Sorriso Chiarly David e con distribuzione di dolci tipici carnevaleschi; domenica 5 Marzo dalle ore 14.30, sfilata dei carri allegoricion distribuzione di dolci tipici carnevaleschi.

Il 28 febbraio a Cremona la Festa di Carnevale, alle ore 15.00 Corteo del Complesso Bandistico “Città di Cremona” per le vie della città da Corso Campi (angolo Via Palestro) – corso Cavour – piazza Roma – via Solferino – piazza del Comune; ore 16,00 – Gruppo percussioni Oghene Damba – Cremona Boys Musical Theater; ore 16,20 – Intrattenimento musicale con Camillo del Vho e Fausto Tenca; ore 16.45 – Arriva la “Vecia”…bersagliata da palline di cartone.

In provincia di Mantova

Il 4 marzo a Volta Mantovana il Carnevale dei Capunsei, dalle ore 19.30 la Sfilata dei carri si svolge in notturna. Sin dal primo pomeriggio nella piazza principale, vengono serviti capunsei e salamelle. La sfilata che si sussegue tra le vie del paese è accompagnata dalla banda e dalle majorettes.

In provincia di Milano

Uno dei momenti più importanti e tradizionali a Milano è il Carnevale Ambrosiano famoso in tutta Italia e a livello internazionale. Il giorno culmine dei festeggiamenti del carnevale ambrosiano a Milano è di solito il sabato successivo al martedì grasso, sabato 4 marzo. In piazza Duomo la sfilata dei carri allegorici e il variopinto corteo della Fom (Fondazione oratori milanesi) nel pomeriggio nelle vie del centro, da Via Palestro a Piazza Beccaria.

In provincia di Monza e Brianza

Il 4 marzo a Lissone le sfilata in maschera per le vie cittadine, alle ore 14.30 da piazzale Umiliati e arrivo in piazza Libertà.

Nei dintorni di Monza si segnala il famoso Carnevale Canturino. A Cantù il programma prevede domenica 19 febbraio la prima sfilata dei carri allegorici dalle ore 14.00 nelle vie del quadrilatero; domenica 26 febbraio la seconda sfilata dei carri allegorici dalle ore 14.00 nelle vie del quadrilatero; sabato 4 marzo terza sfilata carri allegorici dalle ore 14.00 nelle vie del quadrilatero.

In provincia di Sondrio

Dal 23 febbraio al 28 febbraio a Livigno la Festa di Carnevale, per l’occasione la popolazione locale si sfida difendendo la bandiera delle Contrade del paese: Rane, Spazzon, Truzz e Trepall. Per aggiudicarsi il trofeo di Carnevale bisogna essere i più bravi nei giochi di abilità, i più fantasiosi nella sfilata delle maschere e i più creativi nella preparazione dei carri allegorici. Il Carnevale di Livigno è un appuntamento molto sentito dalla comunità locale, che riesce a trasferire ai turisti presenti nella località, uno spettacolo fatto di musica, colori e buon umore. E per le serate sono numerose le feste a tema nei numerosi pub e locali by night di Livigno.

In provincia di Varese

Sabato 4 Marzo

Chiusura del Carnevale, sfilata dei carri e gruppi allegorici dalle 14.30. Alle 16.30 presso Piazza della Repubblica danze brasiliane, discorso del Re Bosino e premiazione dei carri. Banchi gastronomici, vin brulè e zucchero filato.

Il 4 marzo ad Arcisate la Festa di Carnevale dalle ore 14.00 la Sfilata dei carri allegorici.

Il 4 marzo a Besozzo sfilata dei carri alle 14.30 alle 18.00.

Il 4 Marzo a Ispra il Carnevale Isprese, dalle 14.00 con sfilata di carri allegorici per le vie del centro.

Il 4 Marzo a Luino carnevale al Parco Ferrini, dalle ore 15.00 in via Cesare Battisti.

Il 4 Marzo Laveno la Mascherina D’oro in piazza Matteotti dalle ore 14.00, sfilata dei carri allegorici. Alle 18.00 fuochi artificiali sul lungolago.

