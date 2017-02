Carnevale Parabiago 4 – 5 marzo 2017, sfilata carri e orari

Sabato 4 e domenica 5 marzo si svolgerà il gran finale del carnevale a Parabiago (32,7 km da Milano, percorribili in auto in 56 minuti), dedicato al mito folle e immortale del Moulin Rouge.

Il centro degli eventi sarà in piazza Maggiolina e, il carro dedicato al leggendario locale parigino, ospiterà l’allestimento dell’inconfondibile mulino a vento, nonché ballerine, piume, strass e paillettes.

I membri del gruppo allegorico cercheranno di emozionare il pubblico facendo rivivere la sfarzosa epoca con abiti da burlesque e dando vita al cabaret, mondialmente conosciuto per il Can Can, lo sfrenato ballo che ha fatto salire alle stelle la sua reputazione.

La scenografia sarà supportata da una splendida coreografia rappresentata da un gruppo di cinquanta ballerine appartenenti alla scuola, mentre una simpatica parodia darà modo al gruppo dei “Fathers Survivors” di esibirsi facendo spiccare ed emergere le proprie doti danzanti.

L’appuntamento è fissato per il 4 marzo. In caso di brutto tempo sarà posticipato al giorno dopo.

Non mancheranno nuvole di coriandoli e tanta allegria.

Moulin Rouge

– Da Sabato 04 a Domenica 05 Marzo 2017 – dalle ore 15:00

– Parabiago (MI)

– Carnevale di Parabiago 2017 – Moulin Rouge

– Dal 4 al 5 marzo 2017

– Piazza Maggiolini , 20015 Parabiago (Mi)

– Mail per informazioni: mopego@tin.it