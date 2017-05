Concerto Abbazia di Mirasole 27 maggio 2017, una giornata al Parco Agricolo sud di Milano

Sabato 27 maggio 2017 si svolgerà un concerto nello splendido contesto del Parco Agricolo Sud di Milano, presso l’Abbazia di Mirasole ( Strada Mirasole, 20090 Opera MI); si tratta di “Ora è la gentil stagione fiorita” , polifonia sacra e profana da Morley a Schubert.

Il concerto avrà luogo all’interno dell’iniziativa “Di Parco in Parco 2017”, e durante tutta la giornata saranno tante le occasioni di divertimento per il pubblico di ogni età.

Alle ore 16.30, infatti, si svolgerà la visita guidata del complesso abbaziale, mentre alle 18,00 si terrà il concerto del gruppo vocale Karakorum, diretto da Anna Pavan.

I due appuntamenti sono gratuiti, senza prenotazione.

Fiab Ciclobby offre la possibilità di raggiungere l’abbazia in bici.

Ritrovo: ore 15 in Alzaia Naviglio Pavese, angolo viale Gorizia. Rientro ore 20

Contributo 1 euro per l’assicurazione. La guida è Sergio Ghisoni – 348 6603332.

Abbazia di Mirasole: Strada Mirasole, 20090 Opera MI. Tel 02 5760 6461