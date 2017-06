Concerto Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino Brugherio 18 giugno 2017, programma

Il Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino è lieto di invitare tutto il pubblico, grandi e piccini, al tradizionale appuntamento del mese di giugno: il Concerto d’Estate.

“Per questa edizione abbiamo voluto invitare un ospite speciale, il Corpo Musicale “G. Verdi” di Venaria Reale (TO) – ci raccontano i promotori –. Vi regaleremo, infatti, un doppio concerto, in cui entrambe le bande, di Venaria Reale e Brugherio, vi allieteranno con i loro pezzi briosi e coinvolgenti”.

L’occasione sarà ottima per conoscere una realtà bandistica storica, che vanta oltre 140 anni di vita e una fiorente attività musicale.

Il concerto si svolgerà domenica 18 giugno, alle ore 21, in Piazza Virgo Fidelis, a San Damiano di Brugherio.