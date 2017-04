Concerto Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino 2 maggio 2017, programma e info

Con l’arrivo della primavera il Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino apre la sua nuova stagione musicale con un nuovo concerto a ingresso libero e aperto a tutti, presso il Teatro San Giuseppe di Brugherio (in provincia di Monza e Brianza).

“Il 2016 è stato un anno ricco di iniziative per i festeggiamenti del 110° Anniversario di fondazione, ma il 2017 non sarà da meno”, assicurano i promotori della bella iniziativa.

“Iniziamo invitando tutti a un concerto dal taglio tradizionale – proseguono –, con una prima parte costituita da brani originali per banda, tra i quali si potranno apprezzare musiche di autori come Felix Mendelssohn e Johan de Meji, e una seconda parte costituita da trascrizioni di brani classici e moderni”.

I musicisti spazieranno da ritmi spagnoleggianti a danze irlandesi, passando per brani dal tono solenne o scherzoso, capaci di trasportare gli spettatori in mondi sempre nuovi.

Concerto

– martedì 2 maggio alle ore 21,00

– Teatro San Giuseppe di Brugherio

– ingresso libero e gratuito

Corpo Musicale S.Damiano S.Albino

Via Corridoni, 5

20861 San Damiano di Brugherio (MB)

Mail: info@bandasandamiano.it