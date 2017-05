Concerto gratis Palazzo Marino in Musica 4 giugno 2017 Milano, protagonista Claudio Monteverdi

Domenica 4 giugno alle ore 11.00 si terrà nella splendida Sala Alessi di Palazzo Marino (Piazza della Scala, 2) il secondo concerto gratuito della stagione 2017 di Palazzo Marino in Musica, quest’anno dedicata a Claudio Monteverdi. Un appuntamento a cura dell’Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado – Fondazione Milano, che celebra la fama della scuola veneziana, sovrana indiscussa nell’Europa musicale del Seicento.

Tutti i brani in programma, ad eccezione di Tota pulchra es, amica mea di Giovanni Pierluigi da Palestrina, furono composti o pubblicati proprio a Venezia da quei compositori che trovarono nella Serenissima, e in particolare in San Marco, un fervore musicale unico in Europa: primo fra tutti Claudio Monteverdi, protagonista di primo piano della musica del Seicento di cui verranno eseguite il meraviglioso madrigale Dolcissimo uscignolo e l’aria Si dolce e’l tormento, oltre alla celebre aria Lamento di Arianna, pubblicata a Venezia nel 1623, unico frammento sopravvissuto dell’opera L’Arianna.

Un percorso musicale tutto veneziano che si snoda attraverso le raffinate composizioni dei suoi contemporanei: Tarquinio Merula, che gli dedica La Monteverde, e Giovanni Gabrieli, organista della basilica marciana prima del suo arrivo; in programma anche alcune delle più belle sonate di Dario Castello e Biagio Marini, entrambi musicisti attivi in San Marco.

A eseguire i brani i migliori allievi dell’Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, uno dei più importanti centri di perfezionamento e alta formazione per la musica antica, riconosciuto a livello internazionale.

Programma

Biagio Marini (1594 – 1693) – Sinfonia del quinto tuono (Sonate da Chiesa e da Camera, Op. XXII, Venezia, 1655)

Giovanni Gabrieli (1557 – 1612) – Canzon seconda a 4

Biagio Marini (1594 – 1693) – Balletto quarto Allemano

Zarabanda quarta

Corrente seconda

(Sonate da Chiesa e da Camera, Op. XXII, Venezia, 1655)

Dario Castello (c. 1590 – c. 1658) – Sonata prima a Sopran solo (Sonate Concertate in StiModerno, Libro II, Venezia, 1644)

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) – Dolcissimo uscignolo (Madrigali Guerrieri et Amorosi, Libro VIII, Venezia, 1638)

Tarquinio Merula (1595 – 1665) – La Cattarina (Canzoni overo sonate concertate per chiesa e camera, Op.XII, Venezia, 1637)

La Monteverde (Il Quarto Libro delle Canzoni da sonare a doi et a tre, Op XVII, Venezia, 1551)

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) – Si dolce e’l tormento (Quarto scherzo delle Ariose Vaghezze, Venezia, 1624)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (c. 1525 – 1594) – Tota pulchra es, amica mea (Mottettorum Liber Quartus, Diminuzioni di Giovanni Bassano)

Dario Castello (c. 1590 – c. 1658) – Sonata XVI (Sonate Concertate in Stil Moderno, Libro II, Venezia, 1644)

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) – Lamento d’Arianna (Venezia, 1623)

Eleonora Bellini, soprano

Ariadna Quappe, flauto

Andrea Vassalle, violino

Anaïs Lauwaert, Iris Fistarollo, viole da gamba

Tommaso Fiorini, violone

Margherita Burattini, arpa

Mattia Marelli, clavicembalo

Ingresso gratuito

– 100 biglietti potranno essere riservati online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it a partire dalle 14.00 di giovedì 1 giugno.

– 50 biglietti saranno disponibili presso InfoMilano – Ufficio Informazioni Turistiche a partire dalle ore 14.00 di giovedì 1 giugno.

Sarà possibile ritirare fino a due biglietti a persona.

– InfoMilano – Ufficio Informazioni Turistiche, Galleria Vittorio Emanuele angolo Piazza della Scala Tel. 02 88 45 55 55

Orari d’apertura: lunedì – venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-18.00.