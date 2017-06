Concerto Nuova Polifonica Ambrosiana 30 Giugno 2017 chiesa San Bartolomeo Milano, tutte le info

Il 30 giugno alle ore 21.00, presso la chiesa di San Bartolomeo DI Milano (Via della Moscova, 16) si terrà il Concerto a ingresso gratuito della Nuova Polifonica Ambrosiana. Un nuovo incontro per celebrare il 70° anniversario della Polifonica con: ‘The Lady Mass’, una messa inglese del tempo di Re Edoardo III d’Inghilterra (1312-1377).

Una rara occasione di ascolto curata da un gruppo di giovani interpreti specializzati in musica antica: Jung Min Kin liuto medievale e voce; Teodora Tommasi arpa, flauto dolce e voce; Caterina Chiarcos viella e voce; Stefano Maffioletti, all’organetto eseguiranno una Messa del XIV secolo trascritta da un codice trecentesco conservato alla Pierpont Morgan Library di New York che, agli elementi più tradizionali come il Kyrie e il Gloria, vedrà l’alternarsi di alcuni canti in cui si prega la Vergine per la salute e la prosperità di Re Edoardo III d’Inghilterra con particolare riferimento al suo regno e buon esito nella guerra dei Cent’Anni.

La Nuova Polifonica Ambrosiana nasce nel 1980 come naturale continuazione della Polifonica Ambrosiana fondata nel 1947 da Mons. Giuseppe Biella, che riscoprì molti tesori del repertorio italiano e milanese, facendo conoscere autori allora ignoti al grande pubblico. Negli anni ha fatto tournée in Italia, Europa e Corea, collaborando con importanti complessi strumentali e orchestrali. Nel 1997 la Polifonica ha ricevuto dal Comune di Milano l’Ambrogino per la cinquantennale attività e nel 2001 l’attestato di Benemerenza Civica.

‘The Lady Mass’

– Venerdì 30 Giugno 2017

– Ore 21.00

– Ingresso libero

– chiesa di San Bartolomeo – Via della Moscova, 16

– Milano

Per Informazioni:

– Nuova Polifonica Ambrosiana

– Viale Argonne, 4 – 20133 Milano

– Tel. 02 740451

– Email: npolifonicambrosiana@tiscali.it