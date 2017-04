Concerto Orchestra Pepita al carcere San Vittore di Milano, appuntamento il 21 aprile 2017

Venerdì 21 aprile, alle ore 17,30, i 47 ragazzi, dagli 8 ai 20 anni che compongono l’Orchestra Giovanile PEPITA si esibiranno all’interno del Carcere di San Vittore.

L’Orchestra è un progetto sociale di Children in Crisis Italy, Onlus impegnata nella tutela dei diritti dell’infanzia che, tra le attività organizzate in Italia, combatte e previene fenomeni legati al disagio giovanile. Il progetto è fondato sulla capacità di inclusione sociale della musica e sull’universalità del suo linguaggio per offrire ai ragazzi, che non ne avrebbero la possibilità, l’opportunità di ricevere una formazione musicale e di fare musica d’assieme.

Monica 16 anni violoncello, Mario 12 anni clarinetto, Simone 17 anni flauto traverso, Tobia 8 anni pianoforte. Sono solo alcuni degli allievi dell’Orchestra che aspettano con impazienza ed emozione di portare la loro musica all’interno del Carcere.

Questa non è per loro la prima esperienza al di fuori dei consueti spazi da concerto. In questi anni le esibizioni presso l’Istituto Geriatrico “Piero Redaelli”, la casa di riposo per musicisti “Casa Verdi” e la casa d’accoglienza per i senza fissa dimora “Casa Jannacci” e ancora, la partecipazione a manifestazioni come “WeFree Days” presso la Comunità San Patrignano, hanno arricchito il bagaglio professionale e personale dei nostri giovani musicisti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con realtà a volte molto lontane da loro.

L’obiettivo, anche in questa occasione, è quindi quello di utilizzare la musica per regalare un momento di gioia e divertimento a chi vive una situazione di disagio.

In questi 9 anni, sono stati più di 250 i ragazzi del territorio milanese che hanno preso parte al progetto.

L’Orchestra PEPITA è Nucleo membro dell’Associazione SONG onlus, rete del Sistema Orchestre e Cori giovanili e infantili in Lombardia. Il progetto è collegato a “El Sistema” fondato oltre quarant’anni fa in Venezuela dal M° Antonio Abreu e avviato in Italia M° Claudio Abbado.

Il concerto è organizzato in collaborazione con Fondazione Isacchi Samaja Onlus.

