Concerto Radio Italia piazza Duomo Milano 18 giugno 2017, cast cantanti completo e info

Domenica 18 giugno 2017 si svolgerà a Milano, in piazza Duomo, il nuovo concerto di Radio Italia Live.

L’evento è come sempre gratuito, e porterà in piazza i migliori e più noti nomi della musica italiana.

Anche quest’anno i conduttori saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre i momenti “rubati” e più divertenti del back stage saranno affidati a Serena Rossi.

Ma non è finita, perché la il pubblico sarà animato anche dalla speaker Manola Moslehi.

Ad accompagnare le performance dei cantanti, inoltre, l’“Orchestra Filarmonica Italiana” diretta dal Maestro Bruno Santori.

Nel cast di quest’anno: Andrea Bocelli, Alessandra Amoroso, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Emma, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani, Giorgia, J-Ax e Fedez, Fiorella Mannoia, Nek, Francesco Renga, Samuel, Umberto Tozzi.

Per radio italia 3.0: Elodie, Lele, Marianne Mirage, Sergio Sylvestre.

Per radio italia world: Anastacia, Bob Sinclar.