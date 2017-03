Creart 18 e 19 marzo 2017 Milano, appuntamenti con la fiera itinerante della creatività. Info

C’è di tutto, per tutti i gusti e per tutte le tasche: l’ideale per una bella giornata di sole, tra colori e meraviglie

Torna la Fiera della Creatività Locale, la manifestazione che promuove le arti, la creatività e l’artigianato domestico, offrendo a privati e hobbisti l’occasione di esporre e vendere i propri prodotti.

Sono rappresentate oltre 30 tipologie di prodotti, pittura e scultura. Solo per fare qualche esempio: lavori di ricamo, maglia e pizzo, creazioni in legno, ceramica, cuoio, carta, creta e resina, fiori secchi, vetro, metallo, pietra, tessuto, paglia, pasta di pane e sale, bigiotteria, miele, candele e bambole, tecniche come Tiffany, Biedermeier, patchwork, decoupage, mosaico, intarsio, raku ed altro ancora.

Un ricco calendario di appuntamenti che si estende fino a dicembre (escluso il mese di agosto), in continuo aggiornamento.

Prossimi appuntamenti per il weekend:

– Sabato 18 marzo: via Spallanzani Milano, ore 9-19

– Domenica 19 marzo: festa della Basilica San Giuseppe di Seregno

