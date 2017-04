Cusago in Fiore 2017, nei prati del Castello splendore e divertimento, laboratori e incanto. Info

Tra i prati attorno al Castello di Cusago, tanto divertimento per tutti in nome dei fiori e dalla natura. Si tratta della nuova edizione di Cusago in Fiore: una splendida mostra-mercato con la presenza di florovivaisti provenienti da tutta Italia, complementi di arredo per giardini e terrazzi, prodotti della terra, naturali e biologici.

Naturalmente non possono mancare anche i laboratori per i bambini, tanti consigli per appassionati e neofiti e momenti suggestivi, come i test olfattivi e i percorsi aromatici.

L’ingresso è gratuito e sono disponibili ampi parcheggi.

Dal 08/04/2017 al 09/04/2017

Orario: dalle ore 09:00

Comune di Cusago

Piazza Soncino 2, Cusago (MI)

Distanza da Milano: 24 chilometri, percorribili in 33 minuti passando per A50/E35/E62