Design week e Fuorisalone 2017 Milano 4 – 9 aprile, eventi e info

È iniziata oggi la settimana del design di Milano: 6 giorni, 1452 eventi, 12 percorsi.Il Fuorisalone o Design Week è l’evento più importante al mondo legato al tema del design:

si svolge a Milano dal 4 al 9 aprile, e comprende l’insieme degli eventi distribuiti in diverse zone di Milano che avvengono in corrispondenza del Salone Internazionale del Mobile.

Il Fuorisalone è nato spontaneamente nei primi anni ’80 dalla volontà di aziende attive nel settore dell’arredamento e del design industriale. Attualmente vede un’espansione a molti settori affini, tra cui automotive, tecnologia, telecomunicazioni, arte, moda e food.

Tantissimi i poli e i quartieri veri e propri da visitare durante la settimana: Brera, Università Statale, Tortona-Savona, Lambrate e Triennale Milano solo per dirne alcuni, i principali, ai quali aggiungere centinaia di luoghi cittadini.

Per l’elenco di tutti gli eventi, CLICCA QUI.

loading...