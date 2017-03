Eventi Festa della Donna 8 marzo 2017 Inzago, le donne si raccontano attraverso musica e poesie

La Festa della Donna non si festeggia solo l’8 marzo e, per il 2017, domenica 12 del mese reso celebre dalla mimosa si trascorrerà ad Inzago (35 minuti da Milano, pari a 26,1 chilometro passando per SP103 e SP103) tra poesia e musica.

L’iniziativa si svolgerà presso Auditorium Centro De Andrè (via Piola 10) alle ore 16,00: l’incontro sarò aperto alle donne per “raccontarsi attraverso la poesia e la musica”, alla scoperta dell’universo femminile.

Leggi anche:

Eventi festa della Donna Milano 8 marzo 2017, mandala in Galleria Vittorio Emanuele. Orari e info

Eventi festa della donna Bollate 4 – 12 marzo 2017, programma completo

Adesione ATM sciopero Milano 8 marzo 2017, orari, fasce di garanzia, Area C, info