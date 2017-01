Eventi Giorno della Memoria Milano 19 – 30 gennaio 2017, programma completo

Mostre, incontri, rievocazioni teatrali, riflessioni: tanti gli eventi per non dimenticare e riuniti nella rassegna “Milano è memoria”. Nel dettaglio:

19 Gennaio

– Pietre di Inciampo, ore 12.00, a partire da Corso Magenta 55 (casa di Alberto Segre)

Dal 27 gennaio “FARE MEMORIA…OGGI”

LE MOSTRE – Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona 8, Villa Scheibler, in via Felice Orsini 21:

– La stampa resistente

Orari mostre: 21 e 22 gennaio, dalle 15.00 alle 18.30

Dal 23 al 27 gennaio, dalle 15.00 alle 18.00

– In ricordo di Furlai – Storia di un Partigiano

– Proiezione video: 22 gennaio, ore 16.00



I disegni dei bambini di Terezin

– Orari mostra: 21 e 22 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18.30

Dal 23 al 27 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

– “Una storia partigiana”, spettacolo di burattini – 24 gennaio, ore 10.30 e ore 14.00, Casa delle Associazioni e del Volontariato di Zona 8, via Felice Orsini 21.

– Presentazione lavori degli studenti per “Fare Memoria…Oggi”

25 gennaio, ore 09.00, Casa delle Associazioni Municipio 8 (via Felice Orsini, 21)

26 gennaio, ore 09.00, Casa delle Associazioni Municipio 9 (Via Bovisasca 173)

24 Gennaio

– Dal passato al presente: i Giusti in mezzo a noi, ore 09.30, Teatro Elfo Puccini, corso Buenos Aires 33

– Presentazione del libro illustrato “Sciesopoli Ebraica-Aliyah Beth”, di ANNA SCANDELLA, ore 18.00, Casa della memoria, via Confalonieri 14

– Proiezione documentario “Arpad Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz” di Federico Buffa, ore 20.00, Teatro Dal Verme

Dal 24 al 30 gennaio

– Memorie di una Storia fatta di storie, dal 24 al 30 gennaio, mostra presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa

25 Gennaio

– L’olocausto del popolo rom: un riconoscimento che valga per l’oggi, ore 17.00, Palazzo Marino – Sala Alessi

Dal 25 al 27 gennaio

IL CAM PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

– LA MEMORIA – 25 gennaio, ore 17.00, sede CAM di via della Pecetta

– VISITA AL BINARIO 21 – 27 gennaio, ore 10.30, Stazione Centrale

– IL MURO DELLA MEMORIA – I genocidi della Storia – 27 gennaio, ore 15.00, sede CAM di via Lampugnano

26 Gennaio

– Viaggio a Mauthausen: il racconto degli studenti, la testimonianza della memoria, ore 09.00, Palazzo Marino – Sala Alessi

– Trofeo di calcio in memoria di Arpad Weisz, dalle ore 15.00, Arena Civica Gianni Brera

– Concerto per il Giorno della Memoria, “Quatuor pour la fin du Temps” di Olivier Messiaen, dalle 15.30 alle 17, Teatro alla Scala (Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”)

– Consiglio Comunale, ore 16.30, Sala Consiglio di Palazzo Marino: l’inizio della seduta sarà dedicato al Giorno della Memoria, con saluti di e a Venanzio Gibillini, deportato, e intervento del Sindaco.

– Flash mob “Omocausto”, ore 18.00, Loggia dei Mercanti

– Milano ricorda la Shoah – Tributo a Elie Wiesel, ore 20.30, Sala Verdi del Conservatorio G. Verdi di Milano

27 Gennaio

– Deposizione corone di fiori , ore 10.00 – ex Albergo Regina in via Silvio Pellico

– Incontro-testimonianza di Liliana Segre con gli studenti, ore 10.30, Teatro degli Arcimboldi

– Mai più: testimonianze di ex deportati, ore 11.15, Sala Conferenze di Palazzo Reale

29 Gennaio

– Commemorazione deportazione degli ebrei, ore 18.00, Memoriale della Shoah – Binario 21 (Stazione Centrale)

(foto: Logaritmo)