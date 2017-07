Eventi gratis Lombardia 1 – 31 agosto 2017, elenco fuochi d’artificio, feste, sagre e concerti

Di seguito i principali eventi, feste, sagre, concerti e spettacoli con fuochi d’artificio in tutta Lombardia dall’1 al 31 agosto 2017:

SETTIMANA DEL 1-2- 3-4-5-6-7 AGOSTO 2017:

BERGAMO

In provincia di Bergamo il 6 agosto a Romano di Lombardia i mercatini di antiqiariato. Il 6 agosto e 7 agosto a Casoncello la Sagra del Casoncello.

BRESCIA

In provincia di Brescia dal 4 agosto al 7 agosto a Sonico la Festa Patronale di San Lorenzo, concerti, serate danzanti, stand gastronomico e il 7 agosto alle ore 23.00 spettacolo pirotecnico.

– Dal 5 agosto al 9 agosto a Pontevico i festeggiamenti patronali per la ricorrenza di San Fermo, tutte le sere specialità gastronomiche, birra alla spina, vino e musica, il giorno 8 agosto sono previsti i fuochi artificiali.

COMO

In provincia di Como a Tremezzina dal 6 agosto al 7 agosto, presso il parco comunale di Ossuccio dalle ore 19.00, è prevista la serata gastronomico danzante. Evento a cura di La Soccorsina.

CREMONA

In provincia di Cremona il 5 agosto, 6 agosto, 7 agosto a Crema la Tortellata cremasca. Dal 5 agosto al 10 agosto a Crema nel quartiere Sabbioni la Sagra di San Lorenzo.

LECCO

In provincia di Lecco domenica 7 agosto a Carenno, presso il campo dell’oratorio – Sala della Comunità dalle ore 9.00 alle ore 18.00, è prevista la Terza Edizione di “Pro Art”. L’evento è dedicato alla creatività locale, alle arti manuali e all’hobbistica.

LODI

In provincia di Lodi il 6 agosto e 7 agosto a Lodi il compleanno della città, sabato 6 agosto musica dal vivo con il concerto di musica jazz “Spotlight on Woody Allen”, dDomenica 7 agosto verrà invece organizzata la tradizionale Tombolata.

MANTOVA

In provincia di Mantova dal 5 agosto al 9 agosto a San Benedetto Po la Fiera di Agosto, luna park, musica, animazione.

MILANO

In provincia di Milano dal 4 agosto al 7 agosto a Boffalora la Festa patronale, bancarelle di prodotti artigianali e gastronomici, eventi musicali e riti religiosi. Una particolarità della festa è la caratteristica cuccagna sul Naviglio.

MONZA E BRIANZA

In provincia di Monza domenica 7 agosto a Monza, presso i Musei Civici – Casa degli Umiliati in Via Teodolinda n° 4 alle ore 11.00, è prevista la visita guidata al percorso espositivo dei Musei. Prenotazione obbligatoria.

PAVIA

In provincia di Pavia il 6 agosto e 7 agosto a Vistarino la Festa dello Sportivo, degustazioni portare tipioche, eventi, orchestra.

– Il 7 agosto a Casteggio la notte magica di Calici di Stelle, un’occasione unica per conoscere le eccellenze della produzione vinicola del territorio e per vivere una serata tra gusto, arte e spettacolo.

SONDRIO

In provincia di Sondrio il 5 agosto, 6 agosto, 7 agosto a Tirano la Sagra dei Chisciöi.

VARESE

In provincia di Varese il 5 agosto, 6 agosto, 7 agosto a Cunardo la Sagra della Patata. Sabato 6 agosto a Cuvio alle ore 23.00 è previsto l’evento: “Fiori di Fuoco”. Spettacolo di fuochi d’artificio.

SETTIMANA del 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , AGOSTO 2017:

BERGAMO

In provincia di Bergamo dal 5 agosto al 10 agosto a Zogno Sagra in occasione della Festa di San Lorenzo. Il 9 agosto alle ore 22.30 spettacolo pirotecnico.

– Dal 11 agosto al 14 agosto a Castione della Presolana la Festa al Santuario di Lantana, il 13 agostro alle ore 22.40 spettacolo piritecnico. Dj set giovedì 11 agosto, musica rock dal vivo venerdì 12 agosto, spettacolo pirotecnico, bancarelle e calcio saponato sabato 13 agosto, la sfida del palo della cuccagna domenica 14 agosto.

BRESCIA

In provincia di Brescia dal 11 agosto al 15 agosto a Desenzano del Garda presso il centro sportivo di San Martino della Battaglia la Festa del Vino, previsti stand enogastronomici, il 15 agosto ore 23.00 spettacolo pirotecnico.

COMO

In provincia di Como dal 08 agosto al 11 agosto a Tremezzina, presso il parco Teresio Olivelli a Tremezzo, è previsto l’evento gastronomico: “Street Food Festival”: cibo sotto le stelle”. Manifestazione a cura della Pro loco.

CREMONA

In provincia di Cremona dal 12 agosto al 18 agosto a Torre de Picenardi Ferragosto in Villa, Musica e ristorazione in Villa Sommi Picenardi.

– Dal 12 agosto al 16 agosto a Corte de Cortesi con Cignone animazione, gastronomia, mostra statica di trattori d’epoca in piazza Vittorio Veneto.

LECCO

In provincia di Lecco la Sagra delle Sagre a Barzio è prevista dal 7 agosto al 16 agosto, caratterizzata come sempre dalla esposizione e vendita di prodotti ed attività del territorio: le prelibatezze enogastronomiche del territorio, numerosi stand, in una cornice pittoresca tra le montagne. La Sagra delle Sagre a Barzio, un evento unico nel suo genere.

MANTOVA

In provincia di Mantova dal 5 agosto al 9 agosto a San Benedetto Po la Fiera di Agosto, luna park, musica, animazione e il 9 agosto alle ore 24.00 spettacolo pirotecnico.

– In provincia di Mantova a Ferragosto un evento di richiamo è l’Antica Fiera delle Grazie a Curtatone prevista il 12 agosto, 13 agosto, 14 agosto, 15 agosto, 16 agosto. La Fiera delle Grazie presenta momenti enogastronomici, bancarelle, giostre e 16 agosto.

MONZA E BRIANZA

In provincia di Monza a Lazzate dal 29 luglio al 10 agosto si svolge la tredicesima edizione di “Vacanze nel Borgo Lazzate”. Ogni sera dalle ore 19.00 specialità gastronomiche presso i ristoranti del centro storico e per tutto il periodo musica, animazioni e balli.

PAVIA

In provincia di Pavia il 14 agosto e 15 agosto a Santa Margherita Staffora la Festa della Pizza, tanti tipi di pizza con musica dal vivo, presso il centro sportivo Casanova di destra.

SONDRIO

In provincia di Sondrio il 14 agosto a Bormio i mercatini estivi. Dal 14 al 16 agosto a Fraciscio di Campodolcino è prevista la Festa di San Rocco. Lotteria, tombola, musica e degustazione di portate tipiche.

VARESE

In provincia di Varese dal 6 agosto al 8 agosto a Monate la Festa di Monate, stand enogastronomico, eventi. Lunedì 8 agosto a Monate alle ore 23.00 è previsto l’evento: “Fiori di Fuoco”. Spettacolo di fuochi d’artificio.

– Dal 11 agosto al 15 agosto a Ranco Festa con stand enogastronomico, musica da ballo e altro. Sabato 13 agosto ore 23.00 fuochi d’artificio.

SETTIMANA 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 AGOSTO:

BERGAMO

In provincia di Bergamo dal 12 agosto al 10 settembre a Casirate d’Adda Gerundio Fest, tutte le sere concerti a partire dalle ore 22.30, stand ristirazione, birre e molto altro.

– Il 15 agosto a Brembate di Sopra Fiera di Ferragosto con bancarelle e punto ristoro, ore 21.00 fuochi artificiali.

BRESCIA

In provincia di Brescia dal 13 agosto al 20 agosto Pisogne arte, musica, spettacoli, mostre, artisti di strada. Il 15 agosto a Iseo alle ore 21.00 il concerto della banda cittadina in piazza Garibaldi a seguire fuochi artificiali.

COMO

In provincia di Como sabato 20 agosto a Menaggio è prevista la manifestazione “La Green Night”. In varie zone del comune sono previsti mercatini, aperitivi, sapori, musica e danza.

CREMONA

In provincia di Cremona il 19 agosto, 20 agosto, 21 agosto a Casteldidone la Festa del Marubino, prevista sagra con degustazione di marubini ed altre portate tipiche locali, inoltre serate con musica dal vivo nella piazza antistante il Comune.

– Il 19 agosto, 20 agosto, 21 agosto ad Acquanegra Cremonese Sagra degli Gnocchi, dalle ore 19.00 presso il Campo sportivo Comunale, degustazione di gnocchi e di altre portate della tradizione locale, musica dal vivo.

– Il 20 agosto a Soncino l’evento Soncino Magica, alla sera visita guidata serale attraverso un percorso insolito dall’atmosfera incantata e suggestiva, richiesta prenotazione.

LECCO

In provincia di Lecco domenica 21 agosto a Varenna, in Piazza San Giorgio all’interno di Tavolata in Piazza, è prevista la manifestazione: “La leggenda della Grigna. Nona edizione del Festival di Teatro di Figura”. L’evento prevede dalle ore 11.00 parco giochi per tutti; dalle ore 14.30 lo spettacolo di burattini “Raperonzolo”. In caso di maltempo l’evento è rinviato al giorno 28 agosto.

– A Barzio dal 19 agosto al 21 agosto, in località Fornace, è prevista la terza edizione della Sagra dei Territori. Festival dei birrifici, del tempo libero e dei prodotti alimentari. E’ previsto il seguente orario: venerdì e sabato dalle ore 16.00; domenica dalle ore 10.00.

LODI

In provincia di Lodi il 15 agosto a Quartiano di Mulazzano pranzo di ferragosto presso ex scuole elementari. Il 19 agosto a Lodi ore 21.00 piazzale Matteotti rapsodia di strada dedicata ad Angelo Pugolotti.

– Il 20 agosto a Lodi Borgo d’Adda in Festa, bancherelle, aperitivi e spuntini.

MANTOVA

In provincia di Mantova in provincia di Mantova a Ferragosto un evento di richiamo è l’Antica Fiera delle Grazie a Curtatone prevista il 12 agosto, 13 agosto, 14 agosto, 15 agosto, 16 agosto.

– La Fiera delle Grazie presenta momenti enogastronomici, bancarelle, giostre e 16 agosto spettacolo pirotecnico.

– Il 19 agosto, 20 agosto, 21 agosto, 22 agosto a Belforte la Festa del Gnocco fritto e della Birra.

MILANO

In provincia di Milano il 15 agosto a Milano piazza del Cannone al Castello Parco Sempione a Ferragosto concerti live (ore 15-20 e 21-23). Il 15 agosto a Bernate Ticino la Grigliata di Ferragosto.

– Il 15 agosto a Cassinetta di Lugagnano il Pranzo di Ferragosto.

MONZA E BRIANZA

In provincia di Monza a Desio nel mese di agosto, presso il Parco Tittoni ogni sera sono previsti intrattenimenti. A Monza dal giorno 11 agosto al 4 settembre, presso la zona ex Fiera di via Stucchi, è prevista la prima edizione monzese di Original Bier Fest. Musica ogni sera, cibo e bevande tipiche, giochi per bambini e promozioni a Ferragosto.

PAVIA

In provincia di Pavia sabato 15 agosto e domenica 16 agosto a Zavattarello si svolge la rievocazione quattrocentesca con sfilate in costume, il mercato medievale, la gara di tiro con l’arco, tornei d’arme, musica, giocoleria, spettacolo del fuoco e danze.

– Il 15 agosto sera, alle ore 20.00, banchetto Medievale all’ombra del Castello con la Corte di Pietro dal Verme, alle ore 23.30, in Piazza Dal Verme spettacolo del fuoco “Sulle rotte del giullare” e Fuochi d’artificio.

SONDRIO

In provincia di Sondrio dal 14 al 16 agosto a Fraciscio di Campodolcino è prevista la Festa di San Rocco. Lotteria, tombola, musica e degustazione di portate tipichei, il 16 agosto spettacolo pirotecnico. Il 15 agosto a Livigno la Festa di Ferragosto, stand enogastronomici, eventi, spettacolo pirotecnico.

– Il 14 agosto e 15 agosto ad Aprica la Sagra di S. Maria Assunta, previsto servizio di ristoro tipico e serata danzante, a Ferragosto ad Aprica alle ore 23.00 previstos pettacolo pirotecnico.

VARESE

In provincia di Varese il 15 agosto a Laveno alle ore 23.00 è previsto l’evento: “Fiori di Fuoco”. Spettacolo di fuochi d’artificio.