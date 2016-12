Eventi gratis Milano e Lombardia dicembre 2016: Capodanno 2017, fuochi d’artificio, presepi e altro

Gli eventi e le manifestazioni a Natale e Capodanno in Lombardia, la più estesa e popolosa regione d’Italia, mercatini di Natale, presepi, concerti di Natale e Capodanno, fuochi artificiali e molto altro.

PROVINCIA DI BERGAMO

– Dal 25 dicembre al 6 gennaio a Bagolino il Borgo dei Presepi, durante il periodo Natalizio i vicoli sono arricchiti da numerosi presepi che vi permettono di scoprire il borgo medievale in un modo insolito.

– Il 30 dicembre a Sirmione artisti di strada in piazza al pomeriggio, dalle 20.30 Concerto di Natale del Gran Coro Sirmionese. Nel periodo di Natale a Sirmione piazza Montemurro pista di pattinaggio su ghiaccio.

– Il 30 dicembre e 6 gennaio a Tremosine i mercatini di Natale, alla befana sfilata dei Re Magi a Cavallo.

– Il 31 dicembre a Desenzano del Garda Festa di Capodanno, musica live e dj dalle ore 21.00 all’aperto.

Il 31 dicembre a Salò Festa di Capodanno in piazza dalle ore 21.30, intrattenimento, fuochi d’artificio a mezzanotte a Salò.

Il 31 dicembre a Brescia alle ore 22.00 piazza Vittoria musica e cabaret, a mezzanotte sopra il castello il cielo si illumina e si colora, in piazza Tebaldo Brusato tendone con cena ed intrattenimento, 25 euro adulti e 15 euro i bambini.

PROVINCIA DI COMO

– Dal 26 Novembre al 8 Gennaio a Como, presso le vie della città, si svolge la XXIII^ Edizione di Como città dei balocchi. Varie attività caratterizzano l’evento tra cui si segnalano: la pista del ghiaccio e i mercatini di Natale in piazza Cavour, la giostra in piazza Volta, la ruota panoramica dei giardinetti a lago, i laboratori del Broletto, i mercatini di prodotti tipici in piazza Cavour e la mostra dei presepi a San Giacomo.

– Il 30 dicembre e 31 dicembre a Menaggio mercatino del gusto, artigianato e hobbistico.

– Il 31 dicembre a Como Capodanno sul Lago, dalle ore 23.30 alle ore 3.00 due dj, dopo la mezzanotte uno spettacolo piromusicale.

PROVINCIA DI CREMONA

– Dal 1 dicembre al 8 gennaio a Torricella del Pizzo Mostra di presepi della bassa in cascina.

– Dal 7 dicembre al 15 gennaio a Casalmorano Presso mostra presepi e diorami presso il Centro Pastorale di Via Prejer 7.

– Dal 8 dicembre al 22 gennaio a Pizzighettone nelle mura di piazza D’Armi la ‘6^ Mostra Presepi nel Museo’, rassegna di natività natalizia allestita nel Museo Arti e Mestieri di una Volta.

– Dal 10 dicembre al 8 gennaio a Cremona la Mostra dei Presepi nella sede Associazione Nazionale Alpini di Cremona in via Realdo Colombo 2, ingresso libero.

– Dal 14 dicembre al 8 gennaio a Cremona il Presepe Meccanico presso la sede Bersaglieri di Cremona via Sacchi 9.

Dal 18 dicembre al 8 gennaio a Casalmaggiore Mostra dei Presepi Artigianali presso la Sede Pro Loco.

– Il 26 dicembre a Vailate il presepe vivente ore 15.00 dalle duecento alla trecento persone in costume e numerosi animali.

PROVINCIA DI LECCO

– Dal 2 dicembre al 27 dicembre a Lecco i mercatini di Natale in piazza Cermenati. Dal 3 dicembre al 8 gennaio pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Garibaldi. Da domenica 4 dicembre a domenica 15 gennaio mostra di Presepi artigianali e diorami al Palazzo delle Paure.

– Dal 2 dicembre al 8 gennaio a Mandello del Lario pista di pattinaggio del ghiaccio in piazza Leonardo Da Vinci.

– Il 31 dicembre a Premana Cenone di San Silvestro, Live Show anni ’70 – ’80.

– Il 5 gennaio a Mandello del Lario ore 21.00 Arriva la Befana in frazione Rongio.

– Il 6 gennaio a Calolziocorte il corteo storico dell’Epifania.

PROVINCIA DI LODI

Dal 8 dicembre al 6 gennaio a Guardamiglio mostra dei presepi realizzata dai presepisti piacentini e da appassionati lodigiani presso il Palazzo Zanardi Landi.

– Durante le feste di Natale a Lodi la pista di Pattinaggio su Ghiaccio presso piazzale Matteotti.

PROVINCIA DI MANTOVA

– Dal 1 dicembre al 31 dicembre a Rivalta sul Mincio il presepe sul Mincio.

– Il 26 dicembre a Gonzaga i mercatini di antiquariato.

– Il 28 dicembre a Mantova Harlem Gospel Choir concerto di Natale alla sera presso Teatro Ariston.

– Il 31 dicembre a Ostiglia Cenone di Fine Anno, presso Salone Polivalente Cucina a cura della Pro Loco Ostiglia.

PROVINCIA DI MILANO

– Dal 3 dicembre al 8 gennaio a Milano presso i giardini pubblici Indro Montanelli Il villaggio delle meraviglie e i Mercatini di Natale, tante attività per grandi e piccoli, giostre, spettacoli e animazioni, pista di pattinaggio coperta.

– Dal 7 dicembre al 8 gennaio Milano Darsena in viale D’Annunzio Darsena Christmas Village, Il Bosco delle Fiabe, la Casa di Babbo Natale, possibilità di pattinare sul ghiaccio, albero di Natale sull’acqua.

– Il 31 dicembre a Milano in piazza Duomo il concerto di Capodanno aperto a tutti.

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

– Dal 28 novembre al 2 gennaio a Monza Casa di Babbo in piazza Trento Trieste. Dal 8 dicembre al 8 gennaio i mercatini di Natale.

– Dal 3 dicembre al 8 gennaio a Lissone Villaggio di Natale, pista di ghiaccio, casette e spettacolo di luci, casette di legno in stile natalizio, una pista di ghiaccio e la novità assoluta dello sppettacolo di videomapping con un tripudio di luci e colori tutto da ammirare. Il 23 dicembre e 6 gennaio Palazzo Terragni e la sua Torre si trasformano in uno straordinario maxi schermo, spettacolo di videomapping, con un fantasmagorico show di luci.

– Dal 4 dicembre al 8 gennaio a Brugherio in piazza Roma la pista di pattinaggio su ghiaccio.

– Dal 8 dicembre al 8 gennaio a Monza la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Paolo per grandi e piccoli fino a domenica 8 gennaio.

– Il 6 gennaio a Monza Motobefana Benefica, ore 9.00 Ritrovo delle moto in piazza Trento e Trieste, dopo la benedizione dei partecipanti parte la sfilata delle moto per le vie del centro cittadino e la consegna dei doni ai diversi Istituti di accoglienza del territorio.

PROVINCIA DI SONDRIO

– Dal 23 dicembre al 8 gennaio a Talamona i presepi delle contrade, vere e proprie opere d’arte raffiguranti la Natività.

– Dal 24 dicembre al 8 gennaio ad Aprica il Villaggio di Natale, mercatini, intrattenimento nell’area Tennis.

– Dal 24 dicembre al 8 gennaio a Bormio mercatini di Natale nelle casette di legno ricoperte da tradizionali luci e addobbi natalizi in piazzetta del Ginnasio dalle 10.00 alle 21.00.

– Dal 24 dicembre al 6 gennaio a Tirano a Palazzo Foppoli la mostra dei presepi.

– Il 26 dicembre a Villa di Tirano Concerto di Santo Stefano alle ore 20.30 presso Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo.

– Il 27 dicembre a Tirano Concerto di Natale ore 21.00 presso la Chiesa di San Martino.

– Il 28 dicembre e 29 dicembre a Santa Caterina di Valfurva la tappa della Coppa del Mondo di sci con una delle discese libere più spettacolari in calendario Deborah Compagnoni.

– Il 30 dicembre e 5 gennaio a Bormio i Mercatini di Natale con apertura dalle 10.00 alle 19.00 lungo via Roma e piazzetta del Comune.

– Il 31 dicembre a Chiavenna Capodanno presso Pratogiano.

– Il 31 dicembre a Tirano Capodanno con spettacolo all’aperto e brindisi di mezzanotte presso piazza Basilica.

– Il 31 dicembre a Livigno Capodanno, presso lo Stalet la party-room per eccellenza di Livigno situata alla partenza della cabinovia Carosello 3000 dalle ore 21.00 di sera con musica, brindisi di mezzanotte con falò, Djs e divertimento non-stop fino alle prime luci dell’alba, possibile cenare sotto il tendone organizzato in occasione o all’interno del ristorante.

– Il 31 dicembre a Valdidentro a partire dalle ore 17.00 in piazza IV Novembre a Isolaccia, fiaccolata e spettacolo pirotecnico.

– Il 31 dicembre ad Aprica Fiaccolata dai 3 monti dei Maestri di Sci di Aprica. Ritrovo in località Campetti alle ore 19.00. A seguire spettacolo pirotecnico con distribuzione di vin brulé.

PROVINCIA DI VARESE

– Dal 27 novembre al 31 dicembre a Venegono Superiore mercatino dell’altro mondo al Castello dei Missionari, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 tutte le domeniche e durante le visite al tradizionale presepe.

– Dal 3 dicembre al 8 gennaio a Marnate Santuario Mariano piazza IV Novembre, mostra dei Presepi.

– Dal 4 dicembre al 6 gennaio a Lido di Bodio sul lago di Varese il presepe, nei giorni festivi stand enogastronomico con frittelle, panino con salamella e tanto altro.

– Dal 4 dicembre al 6 gennaio a Garabiolo il “paese dei presepi”, una suggestiva Rassegna di Presepi percorso dislocato nell’intero borgo.

