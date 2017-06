Eventi gratis nei parchi “Naturalmente Milano!” 7 giugno – 7 ottobre 2017, programma

Natura e cultura si incontrano a Milano: dal 7 giugno al 7 ottobre 2017 (con pausa ad agosto) la città-parco che desideriamo vive in un’esperienza diffusa di creatività e di protagonismo civico: 64 eventi gratuiti per adulti e bambini, in 20 parchi e giardini pubblici e 7 biblioteche comunali. Un’occasione per incontrarsi nei centri verdi dei quartieri, partecipare alle variegate attività artistiche, ludiche e didattiche organizzate da 38 Associazioni milanesi e scoprire il piacere di ascoltare, leggere, recitare, imparare, creare, giocare, coltivare. Naturalmente Milano! ha anche lo scopo di promuovere la diffusione graduale degli arredi vincitori del concorso di idee Design Verde nei parchi, nei giardini pubblici e nelle biblioteche civiche, in collaborazione con le istituzioni e le comunità locali.

L’evento di apertura sarà un concerto, presso il Teatro Continuo Burri del Parco Sempione, il 7 giugno 2017, h. 18-20. Suoneranno i Musicisti Russi e Ottavo Richter

Tra le altre attività in programma: Alberi Poetici, Ambasciatori Migranti, Anteprima della Mietitura, Ascolta Milano, l’Autogrill degli Uccellini, la Buona Lettura, Canzoni Milanesi, Clair Obscur, Coloriamo il Parco, Green Pocket Il verde in tasca, Il Giardino del Desiderio, In-Festiamo il Giardino, Laboratorio Donne Simpatiche, Mettiamo le Ali ai Libri e alla Fantasia, Il Parco nello Zaino, Radici: le Viandanti del Desiderio, La Risata Salutare, Ritratti e Storie di Quartiere, Slam Poetry, Storie di Città, Storie Vagabonde, Te la ricordi la Casa del Sole?, Trincee Intrecci di pace, Verde come quest’ora tra le foglie, Voci della Città.