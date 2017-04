Eventi gratis Pasquetta 2017, mercatini a Morimondo domenica 17 aprile

A Pasquetta la gita fuoriporta è un classico irrinunciabile, soprattutto se il tempo è bello come in questi giorni.

A poco più di 40 chilometri da Milano (43,3 chilometri percorribili in 53 minuti passando per SS494), si trova il Monastero medievale di Morimondo: un complesso di grandissimo fascino, ideale per unire divertimento, cultura e aria aperta.

Nel cortile dell’Abbazia, a partire dalle ore 9,00 del Lunedì dell’angelo, si terranno i classici mercatini degli hobbisti, con le mille cose utili & inutili, ma anche tante specialità del territorio: vini, formaggi e dolci solo per citarne alcune.

(foto: CC BY-SA 3.0)

