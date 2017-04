Eventi Pasqua e Pasquetta 2017 Santuario Ss. Crocefisso Como 10-17 aprile, programma completo

Da lunedì 10 a lunedì 17 aprile 2017 si svolgerà la Settimana Santa al Crocefisso, a Como, concludendosi con la celebrazione di Pasqua e Pasquetta.

La liturgia si terrà presso il Santuario Ss. Crocifisso In Como (Santuario Ss. Crocifisso – Viale Varese 23 – Como -CO), e prevede il rito della via Crucis, le confessioni e la Santa Messa.

Per il programma completo di tutta la settimana, CLICCA QUI

(Foto: http://www.crocifissocomo.altervista.org/index.html)

CONTATTI

– Santuario Ss. Crocifisso

– Parrocchia Ss. Annunciata

– Viale Varese, 23 – Como

– Tel. 031 265180

– Email ss.crocifisso-como@tiscali.it

Leggi anche:

Eventi gratis Pasquetta 2017, mercatini a Morimondo domenica 17 aprile

Pasqua e Pasquetta 2017 Sacro Monte di Varese 16 e 17 aprile, musei e caccia alle uova di cioccolato