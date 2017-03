Festa cioccolato Naviglio Pavese Milano 9 – 12 marzo 2017, orari e info

Dal 9 al 12 Marzo a Milano, nel tratto compreso tra via Magolfa e via Borsi, in zona Navigli, sull’Alzaia Naviglio Pavese, si terrà ChocoMilano, la Festa del Ciccolato artigianale, una delle tappe del goloso tour di ChocoArt.

Il cioccolato regnerà sovrano tra degustazioni, laboratori, sculture e gustose specialità. In programma anche il laboratorio della “Fabbrica del Cioccolato”, con la presenza di Willy Wonka (venerdì, sabato e domenica), percorso ludico dedicato ai bambini che permette di conoscere il processo di lavorazione del cacao e di avvicinarsi alla creazione di gustosi cioccolatini.

Per gli adulti laboratori e corsi dedicati all’arte del cioccolato, corsi tenuti dal maitre chocolatierre Domenico Spadafora direttamente dalla RAI (per info e per prenotarsi inviare mail a:prenotazioni@chocomilano.it).

Il tour sta facendo il giro dell’Italia con un fitto calendario di eventi in tutte le principali città; alle manifestazioni, patrocinate dai comuni ospitanti partecipano anche gli artigiani ciccolatieri locali, oltre ad aziende italiane selezionate in base alla qualità dei prodotti proposti.

Da Giovedì 9 a Domenica 12 Marzo 2017

dalle ore 09:00 alle ore 20:00

Alzaia Naviglio Pavese – Milano (MI)