Festa “Falò di Sant’Antonio” Cusago 17 gennaio 2017, appuntamento in piazza

La tradizione contadina torna a celebrare uno dei momenti più suggestivi dell’anno: il Falò di Sant’Antonio, vale a dire il rogo che vuole allontanare guai e malvagità, propiziando invece il raccolto per il nuovo anno.

La festa è celebrata in tutto il mondo il 17 gennaio; quest’anno, per celebrare il 2017, l’appuntamento torna a Cusago (24,8 chilometri da Milano, percorribili in 35 minuti passando per A50/E35/E62), dove nella centralissima piazza Soncino si bruceranno fascine e legna, dando vita a uno spettacolo estremamente suggestivo.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale con il supporto di diverse associazioni;

L’appuntamento è come sempre aperto a tutti, e avrà inizio a partire dalle 20,00; non mancheranno anche salamelle e vin brulé.

Martedì 17/01/2017

Orario: 20:00

Comune di Cusago

Piazza Soncino 2 Cusago (MI)