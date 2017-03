Festa dei fiori dai Missionari Cappuccini Milano piazza Cimitero Maggiore 2 aprile 2017, tutto il programma

Domenica 2 aprile dalle 10.30 alle 19.00 si svolgerà a Milano la festa dei fiori al Convento dei Missionari Cappuccini di Piazza Cimitero Maggiore 5, dal titolo/obiettivo ‘Far rifiorire la speranza’.

Un grande evento dedicato al verde, tanto amato dai milanesi, ma anche di solidarietà, gastronomia e divertimento per grandi e piccini.

I FIORI E LE PIANTE – A partire dal mattino si svolgerà la Mostra-Mercato di piante ornamentali, aromatiche e floreali che porterà la primavera nel cortile del Convento.

SPECIALITÀ E LECCORNIE – Agli stand saranno a disposizione dei visitatori prodotti gourmet della tradizione norcina (per aiutare le aziende terremotate), pane e leccornie sfornati in diretta dall’Associazione Panificatori di Milano e sfizioso street food con dolci tipici.

MERCATINO BENEFICO – Tornano anche l’Occamissioni, il mercatino benefico di curiosità etniche e arte povera per regali originali.

MOSTRA FOTOGRAFICA – Nel chiostro, la mostra fotografica “Rifiorisce la vita” con immagini emozionanti legate all’ impegno sociale dei Missionari Cappuccini nel mondo, per condividere con i propri figli il valore della fraternità.

– Si potrà ‘tentare la fortuna’ acquistando i biglietti del sorteggio di “Fra Cercot”, il frate che fa assistenza spirituale ai visitatori del Cimitero percorrendolo in lungo e in largo con la sua bicicletta anche d’inverno.

ANIMAZIONI E GIOCHI – Per tutto il giorno, animazioni e giochi didattici per i più piccini.

PRANZO DI BENEFICENZA – Alle ore 13,00 tutti a tavola per il “Gran Pranzo Conviviale e Solidale” preparato dagli chef e studenti della scuola CIOFS/FP di Cinisello Balsamo che proporranno un ricco menu a base di risotto all’amatriciana, arrosto, pecorino di Norcia e altre specialità (offerta minima € 30, prenotazione obbligatoria al numero 023088042).

LABORATORIO – Nel pomeriggio seguiranno i divertenti laboratori per grandi e piccini: “Terrazzi da mangiare: un assaggio per cominciare” che insegna come farsi l’orto in casa e “Il Giardino dei 5 sensi” sulle erbe aromatiche, piante officinali e spezie.

– Alle ore 19,00 i fortunati possessori dei biglietti vincenti si aggiudicheranno i ricchi premi in palio al sorteggio.

SOSTEGNO PER SOLIDARIETÀ – L’intero ricavato delle offerte andrà a sostegno di una famiglia di Arquata del Tronto che versa in condizioni critiche a causa dello scorso terremoto del 2016. Mamma e papà hanno 3 figli di cui una affetta da una grave malattia rara, che fatica ad accedere alle cure necessarie perché la famiglia si ritrova senza casa, automobile e lavoro.

Piazza Cimitero Maggiore 5. Ingresso libero, 10.30-19

(Per arrivare: tram 14 – Metro Rossa fermata Uruguay e poi pullman 40).