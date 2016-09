Festa del Forno Antico Morimondo 18 settembre 2016, il programma della giornata

Recita un vecchio adagio: “Il pane è il re della tavola e tutto il resto è solo la corte che lo circonda”. Ed è al re della tavola che come ogni anno Morimondo dedica una domenica speciale con la Festa del Forno Antico: un appuntamento attesissimo nel piccolo comune alle porte di Milano, ufficialmente tra i Borghi più belli d’Italia e sede dell’Abbazia omonima.

In cartellone nella giornata di domenica 18 settembre 2016, laboratori del gusto, un pranzo tipicamente milanese il cui ricavato andrà in parte devoluto alla ricostruzione delle zone terremotate del Centro Italia e poi musica e spettacolo, senza dimenticare anche le eccellenze food&wine del Pavese ospiti della manifestazione con il Mercatino Enogastronomico della Certosa di Pavia. Un ricco programma che la pro loco di Morimondo propone a enogastronauti, foodies e golosi grandi e piccini.

Una domenica a tutto gusto che nasce da una tradizione che si perde nel tempo: quella che avevano le donne di portare il pane nel forno del paese. Una tradizione ed una consuetudine che resiste ancora in alcuni paesi del Maghreb, per esempio, dove non è inusuale vedere donne e bambini passare per i vicoli della medina con un carico di forme di pane in equilibrio sul capo.

Città slow e tra le rappresentanti lombarde del circuito “I Borghi Più Belli d’Italia”, Morimondo dedica ogni anno una domenica di festa al cibo che più di ogni altro è simbolo di condivisione.

Tra gli ospiti non mancherà il Mercatino della Certosa di Pavia in veste di vetrina delle eccellenze food&wine del triangolo d’oro del gusto rappresentato da Lomellina, Oltrepo e Pavese. Zona altamente vocata all’enogastronomia con i suoi vini DOC, i salumi e i formaggi. Varzi DOP (prodotto con l’utilizzo del filetto che è la parte più pregiata del maiale), salame d’oca di Mortara IGP, pregiata produzione lomellina. E poi distillati, birre artigianali, grappe, digestivi, liquori e creme per torte e gelati; farine bio, legumi e semi (lino, zucca, girasole), specialità casearie di latte vaccino e per quanti tengono d’occhio il tasso di colesterolo, anche di pecora e capra del vicino Monferrato. Non mancheranno poi i prosciutti ed il paté di fegato d’oca della Lomellina, vini DOC dell’ Oltrepo Pavese e del Monferrato, formaggi tipici, riso del Pavese, miele, funghi, le dolci offelle di Parona, succhi di frutta e salse, pane di farro e frutta secca, integrale, Senatore Cappelli, grano saraceno e riso in purezza. Per i golosi del dolce anche confetture e composte. Patate e per i più coraggiosi cipolle e aglio appena raccolti. Da Mornico Losana poi lo zafferano della fattoria La Robinia.

La Pro Loco ha inoltre organizzato un pranzo tradizionale milanese allietato da musica dal vivo: la partecipazione al pranzo è garantita fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili (costo 20 Euro vino escluso, bambini fino a 6 anni gratis). Per informazioni e dettagli 347 7264448 mentre le prenotazioni si raccolgono presso gli uffici comunali allo 02. 9496.1941.

Un’ occasione per coniugare al piacere del buon cibo quello della meraviglia di trovarsi in un luogo bellissimo e carico di storia e spiritualità come questo piccolo comune dove storia, bellezza, natura e mangiar sano si incontrano.

Domenica 18 Settembre 2016

Dalle 10 alle 18

Morimondo (Mi), via XXV Aprile

Ingresso gratuito

Per informazioni 347 7264448