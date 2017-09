Festa del fungo e della castagna 2017 Pisogne, distribuzione di caldarroste e tanto altro

Ci sarà anche il concorso del fungo più grosso e del cestino più bello: l’autunno, in tutti i suoi colori, non è mai stato così bello

Musica, balli, concorsi del fungo mangereccio più grande e del migliore cestino di miceti e castagne, mostre e gastronomia. In più: le squisite caldarroste abbrustolite dentro enormi pentoloni, e le migliori etichette del territorio.

Si tratta della sagra popolare di Pisogne (in provincia di Brescia), che dà il benvenuto all’autunno, e lo celebra attraverso i suoi frutti più celebri: il fungo e la castagna.

Nata, infatti, per far conoscere ed apprezzare i prodotti della montagna pisognese ricca di funghi e castagne, è un tradizionale appuntamento di fine settembre del paese lacustre, amatissima dai residenti e dai tantissimi turisti che sopraggiungono da tutta Italia e non solo.

Dal 23/09/2017 al 24/09/2017

Comune di Pisogne

Viale Vallacamonica 2, Pisogne (BS)

Distanza da Milano: 102,8 km, percorribili in 1 h 42 minuti passando per A4/E64

