Festa del fungo e della castagna 22 – 25 settembre 2016 Pisogne, premio al fungo più grande. Info

Si sta per svolgere la 66esima Festa del fungo e della castagna a Pisogne, in provincia di Brescia: dal 22 al 25 settembre 2016 musica, balli e tante iniziative in nome dei due alimenti più amati dell’autunno.

Tra i momenti più divertenti della festa, i concorsi del fungo mangereccio più grande e del migliore cestino di miceti e castagne.

In più, mostre, degustazioni e, nell’area del lido Goia, le caldarroste abbrustolite in appositi pentoloni, ovviamente in compagnia di ottimo vino.

Di seguito il programma:

Giovedì 22 Settembre

– Ore 20.30 – BALLO LISCIO “BLUE DANCE” – P.zza Umberto I

Venerdì 23 Settembre

– Ore 21.00 – TEATRO DIALETTALE “EL VERA O ÈLE BALE” CHÈI DEL CO’ DE CHE E CHÈI DEL CO’ DE LÀ – Compagnia teatrale Sant’Eufemia – Vescovo Corna Pellegrini

Sabato 24 Settembre

– Dalle Ore 16.00 – DISTRIBUZIONE CALDARROSTE

– Ore 20.00 – SBANDIERATORI E MUSICI DI ZEVETO – Centro Storico e P.zza Umberto I

– Ore 21.15 – BALLI COUNTRY “THE HAZZARD” – P.zza Alpini

– Ore 21.30 – CONCERTO “GLI ANNI CI RACCONTANO” LU.DA. Events – P.zza Vescovo Corna Pellegrini

Domenica 25 Settembre

– Ore 11.00 – TAVOLA ROTONDA “AL DI LÀ DEL FUNGO E DELLA CASTAGNA… ECCO L’OLIO!”

Pisogne “Città dell’olio” (segue degustazione) – Piazza Vittoria

– Dalle Ore 12.00 – DISTRIBUZIONE CALDARROSTE

– Ore 15.00 – SPETTACOLO DI DANZA“RIFLESSI DI LAGO” ASS. ARTISTICA DANZA AZZURRA – P.zza Vescovo Corna Pellegrini

– Ore 15.30 – BALLI COUNTRY “WILD HORSES” – P.zza Vittoria

– Ore 16.30 – SPETTACOLO COMICO GIOVANNI CACIOPPO DI ZELIG- P.zza Vescovo Corna Pellegrini

