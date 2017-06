Festa della Musica 21 e 23, 24, 25 giugno Milano, elenco location, indirizzi, programma

La Festa della Musica di Milano in occasione della Giornata Europea della Musica, 21 Giugno, Solstizio d’estate, è un evento cresciuto negli anni in maniera esponenziale, raggiungendo nell’edizione 2015, 60.000 presenze di pubblico al Parco Forlanini.

Nel 2016 si è svolta per la prima volta nel cuore della città, in Piazza degli Affari, con 1.000 presenze di pubblico.

L’appuntamento per questa decima edizione è in programma per il 21 Giugno a Milano in Centro città, Piazza degli Affari, Darsena, Piazza XXV Aprile e PIazza Castello. Nelle varie location si alterneranno diversi showcase, gruppi live e dj set, in ogni piazza sarà presentato un genere musicale, jazz, pop, elettronica, hip-hop, oltre ad un punto bar-food e vari info ed expo point.

L’appuntamento prosegue il 23-24-25 Giugno 2017, al Parco Forlanini, dove si esibiranno diversi attori della scena musicale, come la 31° Edizione dell’Arezzo Wave Love Festival, i contenuti di KeepOn Live , con importanti artisti internazionali e italiani, oltre a e numerose realtà locali con musica di vario genere.

Per l’occasione saranno allestiti 3 palchi, un Main Stage per gli ospiti internazionali, uno Psyco stage per le band finaliste e “The Lake Stage”, dedicato all’elettronica e ai local partner.

L’intera area sarà attrezzata con servizi bar e ristoro, un area dedicata ai bambini oltre a diversi punti Expo.

PROGRAMMA



21 giugno

PIAZZA CASTELLO

17 – FABRIZIO ZANOTTI

18 – Alternative Station

19 – Sex Pistons

20 – Audiosfera

21 – Lidia Schillaci

22 – Veronica Marchi

23 – IBLA

23,30 – RAFT

DARSENA

17 – Nuovo Corso Cafè

18 – Maranuda

19 – Mad&Bros

20 – GIUDI & QUANI SHOW

21 – Barriga

21,30 – Margherito

23,30 – MARCH DIVISION

00,15 – Greta Narvik

PIAZZA XXV APRILE

17 – Clockbeats artist

18 – NicoNote

19 – Clockbeats artist

20 – Clockbeats artist

21 – MUTO

22 – GiaGGio

23 – Coclea

24 – Tears Of Change

PIAZZA AFFARI

17 – Diane Peters

18 – Andrea Cerrato

19 – JULIE REINE

20 – Foxy Ladies

21 – Elephant Claps

23 – ABA Official

23 giugno – PARCO FORLANINI

MAIN STAGE

MONTAUK

BELAKO

MANAGEMENT DOLORE POST OPERATORIO

BALOJI

ROCCO HUNT

DJ SET BLACK CANDY e DAVIDE RAGAZZONI (LINOLEUM)

PSYCHO STAGE

IL GIGANTE

AUDIOSPETTRO

I BELLAVISTA

COVENT GARDEN

MALENKY SLOVOS

FRANK D & FRIENDS

EL V AND THE GARDEN HOUSE

LAKE STAGE

MALEDETTA DOPAMINA

APNEA INTO THE RADIO

BLACK SNAKE MOAN

LIANA MARINO

STAR TRICK

JANGY LEEON

TOMMASO TOMA

24 giugno – PARCO FORLANINI

MAIN STAGE

SONARS

MUSTANG

WE BLESS THIS MESS

TEMENIK ELECTRIK

MEZZOSANGUE

I DISTRATTI DJ SET

PSYCHO STAGE

LA TEORIA DELLE NUVOLE

MAC AND THE BEE

MIDIHANDS

CLOWNS FROM OTHER SPACE

SLICK STEVE AND THE GANGSTER

LAKE STAGE

HIT-KUNLE

DIANA

EPOCHE’

NANAI

A seguire i DJ di MUSIC PRIORITY:

H.18:00 – 03:00

_Oniks (Funk You)

_Kisk (Apparel Music)

_Miss Polansky (MP)

_Early Morning (Nowhere Music)

_Janko (Box Vision)