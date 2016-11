Festa dell’Olio Marone 26 – 27 novembre 2016, il Lago d’Iseo presenta le sue eccellenze olivicole

Si svolgerà nello splendido paesaggio del Lago d’Iseo, il 26 e 27 novembre 2016, la Festa dell’Olio novello e, per l’occasione, le strade del delizioso borgo di Marone (provincia di Brescia) saranno più colorate e vive che mai.

L’iniziativa vuole esporre le eccellenze olivicole del Lago di Iseo e Dop Laghi Lombardi, in una due giorni di festa che riserverà tanto divertimento per tutte le età. Di seguito il programma:



SABATO 26 NOVEMBRE

– Ore 10.00 – inaugurazione Manifestazione con alzabandiera, segue sfilata con Scuola Elementare e Media, compartecipa Banda Municipale Santa Cecilia, segue piccolo break per i bambini (tè e biscotti a cura di AEM)

– Ore 10.30 – apertura Stand Espositivi e Installazioni: Museo Pedale Vintage, Frantoio Vela, Mostra Artistica con tema OLIO realizzata delle Scuole Medie L. Einaudi di Marone allestimento a cura di Lanterna Teatrale

– Ore 11.00 – apertura EXPO OLIO SEBINO E DOP LAGHI LOMBARDI presso sala polivalente Villa Vismara, aperitivo per le Autorità con prodotti del territorio a cura di Cafè Retrò con prodotti del territorio (in collaborazione con AIPOL, Consorzio DOP Laghi Lombardi e Coldiretti Brescia)

– Ore 14.00-18.00 – apertura Mulino storico Panigada

– Ore 14.30-16.00 – “Disegna il Tuo Ulivo” Laboratorio per bambini e ragazzi dai 5 anni partendo dal disegno dell’albero di ulivo

– Ore 15.00-18.00 – vin brulé e mondolata a cura Gruppo Alpini Marone e frittelle a cura Proloco Marone (area parco Villa Vismara)

– Ore 16.00-17.00 – Show Cooking presso area Expo Olio Sebino (a cura del ristorante ai Frati – Vello)

– Ore 18.00 – Tavola rotonda su olive da tavola e il loro potenziale, con Sindaco e Assessore Agricoltura del Comune di Marone, Presidenti di Comunità Montana, Coldiretti, Aipol, Prof. Giomo, Dott. Giacomo Tiraboschi produttore di Mela Verde, il tutto moderato dalla giornalista e testimonial dell’ Expo Olio Sebino, dott.ssa Chiara Giacomelli nonché autrice di Mela Verde (presso sala civica ex Cittadini)

– A seguire consegna riconoscimento Ercole de Ela

– Ore 18.00 – Chiusura Stand Espositivi e Installazioni

– Ore 19.30 – Apericena con Prodotti del Territorio aperto al pubblico a cura di Agriturismo Cascina Lert (presso area Expo Olio Sebino)

– Ore 20.45 – Spettacolo Comico a cura del Gruppo Teatrale AOCACC DI ZONE dal titolo “SEPARACC EN CASA”, l’offerta d’ingresso allo spettacolo ed il compenso della Compagnia unitamente ad un contributo da parte Ass. Anziani la Rota e Ass. Pregasso Insieme, verranno consegnati a Don Fausto Manenti in favore della popolazione colpita dal terremoto

DOMENICA 27 NOVEMBRE

– Ore 10.30 – apertura Stand Espositivi e Installazioni: Museo Pedale Vintage, Frantoio Vela, Mostra Artistica con tema OLIO realizzata delle Scuole Medie L. Einaudi di Marone allestimento a cura di Lanterna Teatrale

– Ore 10.30 – apertura EXPO OLIO SEBINO E DOP LAGHI LOMBARDI presso sala polivalente Villa Vismara

– Ore 14.00-18.00 – apertura Mulino storico Panigada

– Ore 15.00-17.00 – Degustazione Prodotti Tipici l’Olio del Sebino incontra “La Valle dei Segni” a cura Associazione Ristoratori Camuni e il Consorzio della Castagna di Valle Camonica

– Ore 15.00-18.00 – vin brulé e mondolata a cura Gruppo Alpini Marone e frittelle a cura Proloco Marone (area parco Villa Vismara)

– Ore 17.00 – Valutazione facoltativa degli Oli presenti alla manifestazione a cura dell’AIPOL, con consegna di attestato di partecipazione e valutazione

– Ore 18.00 – Chiusura della manifestazione