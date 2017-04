Festa quartiere Forlanini Milano 8 aprile 2017 parco giochi piazza Ovidio, programma

Giochi, laboratori, una mostra di quadri e merendine gratuite per tutti i bambini; “per far rinascere un passato di serenità e vivibilità dimenticato”

L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato Sicurezza e Vivibilità dei Residenti dei quartieri Forlanini, Monluè, via Regolo, via Norico, via Mecenate e strade collegate: Quartiere Forlanini in Festa, sabato 8 aprile 2017, presso il parco giochi di piazza Ovidio (di fronte al supermercato Esselunga)

Il Comitato e tutte le Associazioni che partecipano all’evento sono impegnate in progetti finalizzati a una maggior Sicurezza e Vivibilità del Quartiere, tutti insieme per far “Rinascere” un passato di serenità e vivibilità un po’ dimenticato.

Con questi buoni e positivi presupposti prenderà il via la grande festa dedicata a tutti i Residenti del Quartiere Forlanini, grandi e piccini, tutti invitati a partecipare.

L’iniziativa è stata organizzato per tre fondamentali motivi:

riqualificare il Parco Giochi di Piazza Ovidio (ove si svolge la festa), da molti anni quasi abbandonato dai Residenti perchè frequentato da persone poco raccomandabili, attraverso la costruzione di un presidio fisso che dia un servizio ai Cittadini ed abbia la funzione di controllo del parco stesso; sviluppare una maggiore socializzazione e conoscenza tra le Persone del quartiere attraverso momenti di divertimento e spensieratezza; divulgare fra tutti i Cittadini la nascita dell’Associazione, formata da tanti Residenti che volontariamente e gratuitamente s’impegnano nel quartiere a svolgere un’azione a favore di tutti gli Abitanti del quartiere stesso, per migliorarne la sicurezza e la vivibilità, attraverso il confronto con le istituzioni e le Forze dell’Ordine;

“A questa prima festa, seguiranno altre iniziative con il coinvolgimento e/o proposte di tutte quelle persone che vogliono bene al quartiere – ci spiegano i promotori del Comitato – e desiderano collaborare per tener lontano il degrado, attraverso una propria costruttiva partecipazione anche alla vita e allo sviluppo dell’Associazione”.

Iscriversi all’Associazione non è obbligatorio, ma è molto importante perché determina una maggiore rappresentatività nei confronti delle Istituzioni, sviluppa il senso di appartenenza ad un organismo proprio dei Residenti utile per affrontare tutti quei problemi talvolta essenziali per la vita quotidiana delle persone.

Programma:

– Dalle 14,30 Oggetti prodotti da ragazzi diversamente abili (associazione La nostra Comunità)

– Esposizione opere dipinte (associazione GAFM)

– Biodiversità – Laboratorio destinato ai Bambini “Un mondo di fagioli”, (Associazione mondo senza guerre e senza violenza)

– Laboratorio per i bimbi “costruiamo strumenti con materiale di riciclo” (Associazione Ottava nota)

– Per tutti i bimbi, distribuzione gratuita di merendine (associazione La Strada)

– Fino alle 19,30: la Festa sarà allietata dallo Swing dei musicisti Anita Caramella &Davide Facchini Duo

Contatti Comitato:

Sede: via Malipiero 20 – presso “Evolve” – 20138 Milano – Tel 02.55.43.001 (per urgenze Tel. 366.788.6312)

email: comitatoforlanini@gmail.com

www.comitatosicurezza.it

Gruppo Facebook “Comitato Sicurezza Quartiere Forlanini”

Presenti anche su Twitter e Youtube