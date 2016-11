Festa del Torrone Cremona 19 – 27 novembre 2016, torna il festival adorato da golosi e curiosi

Dolci per tutti i gusti, ma anche attività culturali, mostre, spettacoli ed eventi per ogni età: al via la settimana più dolce dell’anno a Cremona

Come ogni anno ritorna puntuale l’appuntamento più atteso da tutti i golosi e gli amanti della storia: dal 19 al 27 Novembre le strade e le piazze di Cremona saranno animate da eventi, spettacoli e degustazioni in occasione della Festa del Torrone.

Oltre 250 iniziative tra giochi, momenti di intrattenimento, appuntamenti culturali ed enogastronomici pensati per celebrare il torrone e il tempo, tema di questa edizione, in una magica atmosfera ricca di storia e tradizioni.

A seguito, infatti, di una 7 giorni che porterà migliaia di persone a riversarsi tra le strade della città, lo spettacolo finale si svolgerà domenica 27 novembre nella piazza del Comune, dalle 17,00 alle 18,00, e avrà il suggestivo titolo “Tempo di sogni e visioni”

Gli organizzatori assicurano che “come ormai da tradizione”, lo spettacolo non mancherà di emozionare il pubblico presente, mischiando effetti scenici spettacolari con interpretazioni live.

Musicisti, cantanti, eleganti danzatori e coreografie del corpo di ballo renderanno l’evento un breve, ma travolgente viaggio emotivo.