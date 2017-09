Festa dell’Uva Broni 8 – 10 settembre 2017, eventi e programma

La festa si svolgerà dall’8 al 10 settembre 2017 a Broni, nell’Oltrepo Pavese, e sarà volta a celebrare la vendemmia.

Tanti gli eventi in programma, nella piazza Giuseppe Garibaldi: degustazioni, la pedalata tra i vigneti, la notte bianca sabato 9 (a partire dalle 21,30) con la presenza del comico Gianluca Impastato, ma anche il mercatino dell’antiquariato, gli sbandieratori del palio di Asti, il pranzo in piazza con gli alpini (domenica 10), i laboratori e la pigiatura dell’uva per i bambini, nonché la sfilata dei trattori, musica e tanto altro.

Distanza da Milano: 23 minuti (6,5 km) passando per Via Giuseppe Ripamonti

Per ulteriori informazioni: 3371552443

