Festa dell’uva e ruzzolamento botti Cologno Monzese 16 settembre 2017, tutto il programma

Il ruzzolamento delle botti, spettacoli e giochi per bambini, ricordi fotografici e gli immancabili stand gastronomici: ecco la prima festa d’Autunno

L’uva è uno dei frutti simbolo dell’autunno, dolce e succosa nelle sue mille varianti.

A Cologno Monzese (Distanza da Milano: 11 chilometri, percorribili in 24 minuti passando per SPexSS11/SP11), sabato 16 settembre 2017, la festa unirà i sapori al divertimento e, per la gioia di grandi e piccini, si svolgerà anche la gara di ruzzolamento delle botti, creando un momento davvero spettacolare.

PROGRAMMA

– Ore 10,30 Via Milano

sfilata dell’associazione Spazio Circo, con equilibristi, giocolieri, pagliacci

apertura stand hobbistici ed enogastronomici

– Ore 11,30 p.zza Castello

Presso gazebo Pro loco, aperitivo offerto dall’associazione

NOVITÀ

– Piazza Castello

ricordi fotografici (esposizione foto)

gonfiabili per bambini

ATTRAZIONI

– via Manzoni

Ore 16,00

spettacolo per bambini

Ore 17,00

10° gara di ruzzolamento delle botti, con sfida tra le 3 contrade di Cologno Monzese

A seguire: 5° gara di ruzzolamento per associazioni