Fiera Nazionale del Tartufo bianco settembre – ottobre 2017 Borgofranco sul Po, bontà ed eventi

Si svolgerà a Borgofranco sul Po, in provincia di Mantova, dal 29 settembre al 16 ottobre 2017 (nelle giornate del 29-30 settembre e 1,6-7-8 e 13-14-15-16 ottobre), la nuova edizione della Fiera Nazionale del Tartufo.

Si tratta della 23esima edizione della gustosissima rassegna, che in piazza Malavasi vedrà andare in scena la fiera che valorizza e celebra il prezioso fungo italiano.

Per l’occasione, tutti i giorni a partire dalle 12.30 si svolgerà una somministrazione di golosi piatti a base del tartufo bianco locale; in più, anche tanti eventi collaterali di promozione culturale del territorio.

Durante la festa, non mancherà anche il “delizioso” contributo di Giovanni Rana, che festeggerà i suoi 80 anni col tartufo.

Tra i tanti eventi collaterali, il divertente raduno dei Camper, con l’area attrezzata per camperisti e per gli amanti del turismo “lento”.

Nella zona riservata alla sosta dei camper gratuita, in via Turati, sarà possibile sostare per la notte e disporre dei servizi di rifornimento acqua potabile e scarico acque nere e grigie, sfruttare l’area pic-nic, con barbecue e giochi per bambini.

In più, l’opportunità del servizio di noleggio gratuito di biciclette, per scoprire il paesaggio e il suo ricco patrimonio faunistico e naturalistico.

– 29-30 settembre e 1,6-7-8 e 13-14-15-16 ottobre

– distanza Milano – Borgofranco sul Po: 217,5 chilometri, percorribili in 2 h 42 minuti passando per A4

