“Jazz Night” Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni Busto Arsizio 25 novembre 2016, info

Un venerdì in nome della musica si svolgerà il 25 novembre 2016 all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni – ICMA di Busto Arsizio.

Nella splendida sede presso Villa Calcaterra (via Magenta 70, Busto Arsizio, Telefono 0331 070847), a partire dalle 21,00 il jazz sarà da ascoltare, ma anche ballare e vedere.

Si tratta della proposta di BA Film Festival e Istituto Antonioni nell’ambito della manifestazione cittadina “Eventi in Jazz” e, per l’occasione, la prestigiosa sede della scuola di cinema ospiterà una serata interamente dedicata a questa suggestiva forma musicale.

L’ingresso è libero e tutti saranno i benvenuti.

Il programma dell’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Wishlist, prevede:

– ore 21.00 proiezione del film Whiplash (2014) di Damien Chazelle .

Vincitore di tre premi Oscar (miglior attore non protagonista a J.K. Simmons, miglior montaggio e miglior sonoro) il film narra la storia di un ragazzo che sogna di diventare un grande batterista e del rapporto conflittuale con il suo insegnante che, paradossalmente, diventa il suo peggior nemico, invece che il suo mentore.

– A seguire, alle 22.45 circa, DJ Set “Electro Jazz”.

