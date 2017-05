Latte e Linguaggio 19 – 21 maggio 2017 via San Domenico Savio Milano, programma completo

Quest’anno Latte & Linguaggio (Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico Savio, 3 Milano, telefono tel 02884 65991 – c.bibliochiesarossa@comune.milano.it) ospita diverse realtà del territorio, associazioni socioculturali e gruppi d’acquisto solidale, sensibili alle tematiche al centro del convegno. Sessioni di approfondimento a cura di:

Progetto Parco delle Lettere Milano: con l’obiettivo di valorizzare i giardini delle biblioteche comunali e i parchi pubblici della città, in particolare nelle periferie, il progetto vuole offrire ai cittadini occasioni per esperienze creative sul tema natura-cultura, in aree attrezzate con appositi arredi.

Parco delle lettere organizza un seminario/laboratorio in cui verranno esaminati due casi di riabilitazione ambientale e utilizzo sociale.

Confederazione Italiana Agricoltori (Cia): associazione di categoria, presente sul territorio nazionale, opera in Europa e a livello internazionale per il progresso dell’agricoltura, per la difesa dei redditi e per la pari dignità degli agricoltori nella società. Organizza gli imprenditori agricoli e tutti coloro che sono legati all’attività agricola da rapporti non transitori.

Il “Sistema Cia” si articola in associazioni, istituti e società che operano per la sicurezza alimentare e la salvaguardia dell’ambiente.



Venerdì 19 maggio 2017

Ore 18,15

Apertura Convegno e Saluti

Laura Ricchina, Responsabile della biblioteca Chiesa Rossa

Stefano Parise, Direttore Settore Biblioteche Comune di Milano

Alessandro Bramati, Presidente Municipio 5

Luigi Ballerini, docente emerito University of California, Los Angeles

Ore 18,45

Inaugurazione mostra “Tonino Milite: cartoni del latte/contenitori di idee”

a cura di Luigi Sansone

Ore 19,15

“Boasce”. Spettacolo del gruppo Teatrale di Gorgonzola I FUORITEMPO

da un racconto di Giusy Quarenghi

Voci recitanti: Annamaria Doglioni Mayer e Maria Cremona

Suoni: Michele Corti e Giovanni Mocchi

Ore 20

Happy Hour da Micrò nel Parco Chiesa Rossa

Per prenotazioni telefonare al num. 0288445032 oppure mandare una

e-mail a info@spaziomicro.it con oggetto: prenotazione Latte&Linguaggio 4.

(prezzo indicativo 8-10 euro a persona)

Sabato 20 maggio 2017

Mattina

Seminario/laboratorio “Mani verdi sulla città”

Ore 9.00

Registrazione e accoglienza dei partecipanti

Ore 9.30

Saluti e introduzione:

Laura Ricchina – Biblioteca Chiesa Rossa

Davide Biolghini e Marisa Cengarle – Forum Cooperazione e Tecnologia

Ore 10.00

Presentazione di 2 casi:

– RIMANI – RIgenerazione MANutenzione Innovazione.

– Progetto generativo di Trasformazioni a cura di Carla Maragliano, Licia Martelli, Associazione Parco Piazza d’Armi – Le Giardiniere

“Agrishelter” a cura di Richard Ingersoll ed Elisa Cattaneo, Earth Service -Politecnico di Milano

Ore 10.30

attivazione di 2 Tavoli laboratoriali sui casi e sui temi ad essi collegati:

recupero partecipato di spazi verdi in Milano Metropoli rurale

accoglienza “sostenibile” di migranti.

Saranno invitati discussant/esperti ed esponenti di associazioni che hanno esperienze e progetti sui temi citati e sul rapporto tra verde e agri-cultura.

Ore 13.00

restituzione in plenaria dei primi risultati dei laboratori

Gli interessati a presentare esperienze ai Tavoli laboratoriali sono invitati a contattare info@forumct.it.

Pranzo a cura delle realtà unite nella rete “I Territori del cibo”(pizzoccheri, polenta taragna,asparagi, ecc…)

Sabato 20 maggio 2017

Pomeriggio

Presiede Laura Zanetti, etnografa e giornalista sociale

Ore 15.00

Luigi Sansone, critico d’arte

“Storia della Centrale del latte di Milano”

Ore 15,30

Elena Bertani, architetto e Giuseppe Calabrese, bibliotecario

“Il latte di Cassina Anna”

Ore 16.00

Gianbattista Rigoni Stern, Unione Montana dei 7 Comuni

“Riqualificazione dei prati e dei pascoli dell’Altopiano di Sucéska nel Comune di Srebrenica (BH) ”

Ore 16,30/17.00

intervallo con degustazioni letterario-casearie

Ore 17.00

Presiede Luigi Ballerini, docente emerito University of California, Los Angeles

Ore 17.10

Giorgio Ficara, docente Università di Torino

“La fine della letteratura italiana?”

Ore 17.40

Valerio M. Visintin, scrittore e critico gastronomico

Giulio Ferroni, docente Università La Sapienza di Roma

“Critica gastronomica e critica letteraria”

Per i bambini

dalle 15.00 alle 17,30 Laboratorio di lavorazione del latte e produzione del formaggio

A cura di Luca Rapetti del Comitato Parco Ticinello

Per prenotazioni chiamare il num. 0288465991, 0288445032

Ore 20.00

Cena con zuppa di orzo e latte crudo preparata e commentata dallo Chef Luigi Montibeller

Domenica 21 maggio 2017

Mattina

“Lo spreco alimentare, oggi + di ieri ….e meno di domani! “

Convegno a cura di Turismo Verde Lombardia, Associazione della Cia per la Multifunzionalità in agricoltura

Lo spreco alimentare non è solo una questione di cibo. Per arrivare sulle nostre tavole, gli alimenti di cui ogni giorno ci nutriamo, hanno visto l’investimento di numerose risorse naturali con un altrettanto importante impatto ambientale.

Diamo una seconda vita alla nostra dispensa!…

Programma

Ore 10.45

Accoglienza dei partecipanti

Ore 11.00

Inizio lavori

Introduzione

Paola Santeramo – Direttore Cia Lombardia

Interventi

“Tradizioni rurali, valore e recupero del cibo e di grani antichi”

Anna Baroni – Imprenditrice agricola Agriturismo L’Aia (Cassinetta di Lugagnana – MI)

“Scuola, cibo e sostenibilità. Proposte educative per lo sviluppo di una cultura del rispetto”

Stefania Pendezza – Docente di suola primaria ed ssperta di Multifunzionalità e didattica di prodotti “rigenerati” tipici della Valtellina”

Peter Moltoni – Imprenditore agricolo Mieleria Moltoni (Villa di Tirano – SO)

Ore 12.45

“La legge Gadda, uno sguardo d’insieme”

A cura del SIMEVEP (Società Italiana Medicina Veterinaria e Preventiva)

Al termine una piccola degustazione offerta dalla CIA

Ore 13.00

Pranzo a cura delle realtà unite nella rete “I Territori del cibo”(pizzoccheri, polenta taragna, asparagi, ecc…)

Domenica 21 maggio 2017

Pomeriggio

Presiede Luigi Ballerini, docente emerito University of California, Los Angeles

Ore 15.00

Michele Corti, docente Università degli Studi di Milano

“Corna e latte. Un itinerario attraverso il simbolismo, la mitologia, l’iconografia della capra”

Ore 15.30

Rossend Arques, docente Università Autonoma di Barcellona

“Latte e Don Chisciotte”

Ore 16.00

Giulia Niccolai

“Frisbees” poesie da lanciare

Ore 16.30/17.00

intervallo con degustazioni letterario-casearie

Ore 17.00

Bruno Contardi, bibliotecario

“Il linguaggio del cinema. Come le parole del grande schermo sono entrate nel nostro quotidiano”

Ore 17.30

Gabriele Clima, scrittore

Il linguaggio nella letteratura per ragazzi

Ore 18.00/20.00

Spazio incontro a cura dei GAS (Gruppi d’Acquisto Solidale) di zona SUD: dibattito; cortometraggi; laboratori per adulti e bambini “ Facciamo le piadine”.

Al termine aperitivo offerto dai GAS con piadine “ fatte da noi ” e… altro

Durante tutto il convegno sarà allestito un punto informativo dei Gruppi di Acquisto Solidale di Zona Sud

Per i bambini:

Ore 14.00/17.30 Laboratori per bambini a cura della CIA sotto il Portico di Micrò

Ore 17.30/19.30 In biblioteca laboratorio “Mangiatori di piante” dedicato alla scoperta dei cibi che troviamo tutti i giorni nei nostri piatti, a cura di Rete Orti Botanici Lombardia.

Per prenotazioni chiamare il num. 0288465991, 028844503

loading...