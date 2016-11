“Madonna della Misericordia” Piero della Francesca Palazzo Marino Milano 6 dicembre 2016 – 8 gennaio 2017, orari, indirizzo, info

Continua la tradizione ormai consueta di esporre con ingresso gratuito a Palazzo Marino, per tutta la durata delle vacanze natalizie, un capolavoro dell’arte italiana; quest’anno sarà affisso in Sala Alessi La Madonna della Misericordia di Piero della Francesca. Si tratta di uno dei massimi capolavori del Rinascimento, pala centrale dell’omonimo Polittico e proveniente dal Museo Civico di Sansepolcro, città natale del Maestro toscano; resterà in Sala Alessi dal 6 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017.

L’opera è fondamentale per tanti motivi, uno su tutti il suo valore assoluto, in quanto tale dipinto è uno dei capisaldi del Rinascimento italiano, oltre ad essere anche la prima opera documentata di Piero della Francesca.

Si tratta in effetti dello scomparto centrale del polittico della Misericordia, realizzato da Piero per la Confraternita della Misericordia di Sansepolcro tra il 1445 e il 1472. Una recente e impegnativa campagna di restauro ha riportato il polittico, oggi ricostruito nel Museo Civico di Sansepolcro nel suo assetto originario, prima che venisse smembrato nel XVII secolo.

Inoltre, la Madonna della Misericordia – nella classica rappresentazione della Vergine Maria che apre il mantello per dare riparo ai fedeli secondo la tradizione medievale della ‘protezione del mantello’ – corona anche a livello iconografico la conclusione dell’Anno dedicato al Giubileo della Misericordia.

Allo stesso tempo, l’opera è emblematica della modernità della ricerca artistica che, per lo studio della prospettiva e della Divina proporzione, fa di Piero della Francesca un “gigante” del Rinascimento italiano.

La scelta dell’opera in oggetto si è orientata, inoltre, anche per quest’anno, su un grande capolavoro proveniente da una piccola città, da quell’Italia cosiddetta minore che è scrigno di tesori straordinari e mai abbastanza conosciuti. Proveniva infatti da Fermo l’Adorazione dei Pastori di Rubens, protagonista dell’esposizione delle scorse festività natalizie, mentre l’opera di quest’anno arriva da Sansepolcro, la città che ha dato i natali a Piero della Francesca e a Luca Pacioli, di cui il prossimo anno ricorreranno i 500 anni della morte.

Palazzo Marino

– Piazza della Scala, 2, 20121 Milano

– 6 dicembre 2016 – 8 gennaio 2017

– Per orari e ulteriori informazioni: Telefono 02 8845 0000