Mercatini “La campagna nutre la città” piazza San Nazaro in Brolo 5 Milano, appuntamento tutti i giovedì. Info

Cibo sano e fiore all’occhiello della nostra regione, la Lombardia: le offerte migliori della campagna, per nutrire al meglio la città, declinate nell’esposizione di piacevoli mercatini urbani.

Con questa filosofia, ogni giovedì gli imprenditori agricoli allestiranno i loro banchetti in piazza San Nazaro in Brolo a Milano, zona Porta Romana, dove anche l’occhio vuole la sua parte perdendosi tra frutta e verdura di stagione, kiwi, mele, pere, noci, formaggi della Valchiavenna, ricotte, burro, miele dal lago Maggiore e molto altro ancora.

Prodotti della nostra tradizione territoriale, dunque, in nome della massima qualità, per ottimizzare al meglio il momento del pasto, per se stessi o da condividere.

Dal 02/02/2017 al 28/12/2017

Orario: 09:00

Basilica dei SS. Apostoli e S. Nazaro Maggiore

Piazza San Nazaro in Brolo 5 Milano (MI)