Mercatino antiquariato quartiere Brera Milano domenica 15 gennaio 2017, info

Una domenica per passeggiare tra le vie di uno dei quartieri più suggestivi di Milano, Brera, godendo dei musei, dei pittoreschi caffè e di tante bancarelle dove trovare più o meno di tutto: è il mercatino che si svolgerà il 15 gennaio 2017 tra Via Fiori Chiari, Via Madonnina e Via Formentini. Sono circa settanta gli espositori che partecipano alla manifestazione, e la proposta è ideale per trascorrere qualche ora di divertimento, trovando magari una regalo di Natale “tardivo”, o semplicemente un piccolo oggetto utile.. oppure no.

Centro nevralgico della passeggiata è il palazzo che ospita la Pinacoteca e l’Accademia di Belle Arti: ai piedi delle quali non mancherà un coloratissimo spettacolo di bigiotteria d’epoca, oggetti di modernariato, porcellane, vetri lavorati, orologi e tanto altro.

