Mercatino “Pulci e non solo” Corsico 15 gennaio 2017, calendario appuntamenti e orari

Nato quasi per caso, il mercatino “Pulci e non solo” opera da 18 anni nell’hinterland di Milano e, domenica 15 gennaio 2017, porterà le sue bancarelle di oggettistica introvabile a Corsico.

Saranno circa 200 gli espositori che, nella centralissima via Togliatti, proporranno al pubblico la mercanzia più varia: dal collezionismo ai mobili, dalla vecchia biancheria agli orologi, dalle tazzine spaiate al quadro d’autore, dai vestiti vintage alla bigiotteria americana anni ’20, e tantissimo altro.

L’appuntamento, ormai tradizionale, si rinnova ogni prima e terza domenica del mese dalle ore 7 alle 17.00 e, la terza domenica del mese, accanto al mercatino di Corsico trova spazio anche il mercatino dei bambini. Si tratta di un modo simpatico per insegnar l’arte del riciclo anche ai più piccoli: qui, infatti, niente va buttato. Giochi, libri, videogiochi, indumenti e tantissimo altro viene messo in vendita sotto un gazebo, per pochi centesimi o euro, con l’idea che possa essere utile ad altri bimbi (l’orario, per loro, è dalle 9 alle 16). Ai piccoli espositori sarà assegnato un tavolo per esporre i propri articoli e, la proposta, può spaziare in tutti gli ambiti della fantasia.

Pulci e non solo

– Domenica 15/01/2017

– Orario: dalle 07:00

– Comune di Corsico

– Via Togliatti Corsico (MI)

– Info: 02.48601444

Leggi anche:

Mercatino antiquariato quartiere Brera Milano domenica 15 gennaio 2017, info

Elenco musei e laboratori per bambini “Il Mio Amico Museo” Milano gennaio – maggio 2017, tutte le info

Mostra Macchine Di Leonardo Da Vinci Vigevano fino all’1 febbraio 2017, info