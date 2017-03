Mostra e festa 25esimo anniversario Glamour Milano, programma 17 – 19 marzo 2017 via Bergognone

Sarà un venerdì 17 super fashion quello che si svolgerà a Milano il prossimo marzo 2017, grazie alla festa per i 25 anni della rivista Glamour. Per l’occasione, infatti, il mensile Condé Nast inaugurerà una “Glamour Wunderkammer”, con pezzi iconici originali degli anni ’90 e, la mostra, sarà accompagnata con un cocktail party.

Durante l’evento saranno esposte tutte le rappresentazioni audiovisive dei trends di 25 anni fa, più che mai attuali, messe insieme per un magico caleidoscopio atemporale. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 18 e 19 marzo, dalle ore 10,00 alle 20,00.

Il pubblico potrà inoltre mettersi alla prova nelle tre “Glamour Wonder Rooms”, disponibili solo su prenotazione. Si tratta di “Fashion Machine”, “Beauty Network” e “Fun & Pleasure” e, al loro interno, i visitatori diventeranno giocatori, e avranno 30 minuti per risolvere enigmi legati agli anni ’90 e trovare la chiave per uscire.

– Glamour Wunderkammer

Via Bergognone 26 – Milano

Giorni: 18 – 19 marzo

Orario: 10.00 – 20.00

– Glamour Wonder Rooms

Gruppi di massimo 5 persone

Prenotazioni su www.glamour.it/25

(Disponibili dal 6 marzo)

