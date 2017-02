Mostra gioielli “Artistar Jewels” 23-26 febbraio 2017 Palazzo Giureconsulti Milano, ingresso libero, orari, fotogallery

Artistar Jewels è l’appuntamento imperdibile per gli amanti dei gioielli contemporanei. Dal 23 al 26 febbraio 2017 parteciperanno alla quarta edizione 142 designer internazionali provenienti da oltre 30 Paesi con oltre 350 creazioni in mostra, la maggior parte delle quali inedite.

Per la prima volta l’evento si svolgerà all’interno della prestigiosa cornice del Palazzo Giureconsulti di Milano, durante la fashion week di febbraio con il patrocinio del Comune di Milano.

La prossima edizione, che segna un aumento di iscritti +40% rispetto alla stessa edizione del 2016, si arricchisce di nomi prestigiosi e ospiterà le straordinarie creazioni di Gillo Dorfles per San Lorenzo, GianCarlo Montebello e Philip Sajet.

L’evento, fondato dal designer Enzo Carbone nel 2012, è vetrina internazionale per artisti affermati e trampolino di lancio per creativi emergenti. I partecipanti presentano i loro lavori, pezzi unici o piccole serie, selezionati per l’alto valore artistico, per la sperimentazione tecnica e la ricerca stilistica. Body ornament fortemente evocativi, molto diversi per materiali utilizzati e tecniche impiegate, ma uniti dal fil rouge della narrazione di una storia, sempre presente in ogni creazione. Si tratta di un progetto nato con l’intento di diffondere la cultura del gioiello contemporaneo, e volto ad anticipare le future tendenze del mercato, una delle prime realtà italiane che ha sfruttato le potenzialità della rete per implementare la commercializzazione del gioiello contemporaneo.

23-26 febbraio 2017

Palazzo dei Giureconsulti, Milano

Via Mercanti, 2

Orario: 9:30 – 18:00 (aperto al pubblico)

INGRESSO GRATUITO