Mostra Munari, Quasimodo e Folon “Kasa dei Libri” Milano 8 giugno – 7 luglio 2017, tutte le info

È stata inaugurata giovedì 8 giugno 2017 Wunder Kasa, la mostra di libri mai visti e autografi inediti di Bruno Munari, Salvatore Quasimodo e Jean- Michel Folon, in corso fino al 7 luglio 2017 presso la Kasa dei Libri, in Largo De Benedetti 4 Milano (Ingresso libero).

Tra i circa 30.000 volumi della collezione, il padrone di Kasa, Andrea Kerbaker, ne ha selezionati alcuni rari e rarissimi di grandi nomi della cultura contemporanea: Bruno Munari, Salvatore Quasimodo e Jean-Michel Folon.

Comodamente seduti sulla poltrona del quarto piano o passeggiando per la stanza dei libri antichi, si potranno osservare da vicino le fantasiose e imprevedibili variazioni dell’Alfabeto Lucini realizzato da Munari in una edizione fuori commercio; toccare con mano fogli

manoscritti di Salvatore Quasimodo, con annotazioni e correzioni autografe del poeta, e

leggere la corrispondenza tra l’artista Jean-Michel Folon e il poeta Giorgio Soavi, arrivata alla Kasa a seguito di un fortuito ritrovamento in un cestino della carta straccia.

Ovviamente la Kasa non è l’unica a possedere materiale di questo tipo. Ma di sicuro è il solo posto dove manoscritti autografi, copie uniche e quant’altro vengono messi a disposizione, toccabili a piacimento, senza spocchia, senza polvere, in linea con l’atmosfera familiare che contraddistingue questo luogo.

Le mostre saranno inaugurate da Andrea Kerbaker, che guiderà i visitatori alla scoperta delle storie che si celano dentro a queste pagine. Nei giorni successivi il personale della Kasa farà altrettanto.

PROGRAMMA

BRUNO MUNARI

Giovedì 8 – lunedì 19 giugno 2017

Inaugurazione mercoledì 7 giugno ore 18

SALVATORE QUASIMODO

Mercoledì 21 – martedì 27 giugno 2017

Inaugurazione martedì 20 giugno ore 18

JEAN-MICHEL FOLON

Giovedì 29 giugno – venerdì 7 luglio 2017

Inaugurazione mercoledì 28 giugno ore 18

Kasa dei Libri

Largo De Benedetti, 4 20124 Milano

02.66989018 – mostre@lakasadeilibri.it