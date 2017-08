Mostre gratis musei civici Brescia Ferragosto e 8 – 20 agosto 2017, Orari, dettagli, info

Per due settimane, da martedì 8 a domenica 20 agosto, compreso lunedì 14 agosto e il martedì di Ferragosto, tutti i Musei Civici di Brescia saranno aperti gratuitamente (negli orari di apertura recentemente estesi).

Dopo il grande successo degli anni passati, infatti, torna anche per il 2017 Ferragosto ai Musei Civici, l’appuntamento voluto fortemente da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei per promuovere e favorire l’accessibilità e la conoscenza del patrimonio culturale della città da parte dei cittadini e dei turisti che saranno a Brescia durante il mese di agosto.

– Nel Museo di Santa Giulia, oltre alle collezioni permanenti, è possibile ammirare le splendide opere del progetto “Ouverture” di Mimmo Paladino e il percorso espositivo “Per una nuova Pinacoteca: un omaggio ai grandi donatori” che a fine giugno è tornato ad ospitare i capolavori rientrati dal tour europeo di grande successo (circa 170mila visitatori tra Polonia, Finlandia e Olanda) denominato “Brescia. The Renaissance in Northern Italy”. Sono quindi tornati visibili ai visitatori di Santa Giulia, tra gli altri, l’Angelo e il Redentore di Raffaello, la Natività di Lotto, il Flautista di Savoldo e i capolavori di Romanino e di Moretto.

– Al Brixia. Parco archeologico di Brescia Romana, le opere di Mimmo Paladino dialogano con i luoghi principali del parco, dal proneo del Capitolium al santuario della 4a cella al Teatro Romano, e il Museo delle Armi “Luigi Marzoli” in Castello, da metà luglio anch’esso aperto come gli altri Musei da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 19.00, con l’estensione del giovedì fino alla 22.00.

– In queste due settimane verrà inoltre offerta l’opportunità di visitare le grandi mostre del Brescia Photo Festival allestite al Museo di Santa Giulia sino al 3 settembre p.v., ovvero “Leggere” di Steve McCurry – la mostra in prima mondiale a Brescia, omaggio del fotografo all’atto intimo e universale della lettura – e le due mostre dedicate alla più famosa agenzia di fotogiornalismo al mondo: Magnum’s first, 83 stampe in bianco e nero del primo gruppo di fotografi dell’agenzia, e Magnum. La première fois, che presenta, con proiezioni e stampe originali, i servizi che hanno reso celebri 20 grandi fotografi Magnum.

A tutti sarà regalato un biglietto di ingresso esclusivamente a fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera (€ 10). In pratica, si entra in due al prezzo di uno.

Inoltre, anche le mostre temporanee seguono gli orari rinnovati ed estesi dei Musei Civici: da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 19.00 e il giovedì con estensione fino alla 22.00.

Cittadini e turisti avranno così l’opportunità di godere liberamente delle bellezze che i musei offrono. Due settimane speciali, durante le quali dedicarsi, con calma e tranquillità, al piacere e alla bellezza di immergersi nel patrimonio storico-artistico della città di Brescia.

FERRAGOSTO AI MUSEI CIVICI

da martedì 8 a domenica 20 agosto 2017

lunedì 14 e martedì 15 agosto apertura straordinaria

Orari di apertura dei Musei Civici

Ingresso gratuito

– Museo di Santa Giulia

(comprese le opere di Mimmo Paladino e il percorso espositivo Per una Nuova Pinacoteca: un omaggio ai grandi donatori con i grandi capolavori rientrati dal tour europeo)

da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 19.00 e il giovedì con estensione fino alla 22.00.

– Brixia. Parco archeologico di Brescia Romana

(comprese le opere di Mimmo Paladino)

da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 19.00 e il giovedì con estensione fino alla 22.00.

– Museo delle Armi “Luigi Marzoli”

da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 19.00 e il giovedì con estensione fino alla 22.00.

– Orario di apertura mostre del Brescia Photo Festival

Ingresso “2×1” (un ingresso omaggio a fronte di un ingresso intero pagante € 12,00)

– Museo di Santa Giulia

da martedì a domenica, dalle 10.30 alle 19.00 e il giovedì con estensione fino alla 22.00.

– Visite guidate serali al percorso Paladino

Museo di Santa Giulia e Brixia. Parco Archeologico di Brescia Romana

Tutti i giovedì alle ore 20:00 (appuntamento presso la biglietteria del Parco Archeologico), con prenotazione al CUP.

– Giovedì 10 e giovedì 17 agosto

Biglietto gratuito + € 4,00 per servizio visita guidata a persona

– Visite guidate alle mostre del Brescia Photo Festival

Museo di Santa Giulia

Tutti le domeniche alle ore 16:30 (appuntamento presso la biglietteria di Santa Giulia), con prenotazione al CUP.

– Domenica 13 e domenica 20 agosto

Biglietto singolo o “2×1” + € 4,00 per servizio visita guidata a persona

Per informazioni e prenotazioni:

CUP Centro Unico Prenotazioni

Tel. 030.2977833-834

Email: santagiulia@bresciamusei.com

