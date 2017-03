Musei statali gratis Milano Festa della Donna 2017, elenco per festeggiare l’8 marzo

Musei e luoghi della cultura aperti gratuitamente: anche per quest’anno il Mibact, il Ministero delle dei Beni e delle Attività e del Turismo, rinnova l’iniziativa per la Festa della Donna celebrata l’8 marzo.

Anche a Milano non manca un’offerta adatta a giovani e famiglie, che potranno accedere gratuitamente a numerosi siti culturali.

In Lombardia sono complessivamente 38 i siti che fanno riferimento diretto al MiBact, sei dei quali nella capitale meneghina. Di seguito l’elenco:

– Archivio di Stato

Via Senato, 10, 20121 Milano

Telefono 02 774 2161

– Biblioteca Nazionale Braidense

Via Brera, 28, 20121 Milano

Telefono 02 8646 0907

– Cenacolo Vinciano

Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Corso Magenta, 20123

– Palazzo Arese-Litta

Corso Magenta, 24, 20121 Milano

– Parco dell’anfiteatro romano

via E. De Amicis, 17

Telefono 02 89400555

– Pinacoteca di Brera

Via Brera, 28

Telefono 02 7226 3264

