NavigaMI 2017 Navigli Milano 5 – 7 maggio, orari e info

Torna a Milano, dal 5 al 7 maggio 2017, la nuova edizione di NavigaMI, la grande festa della nautica aperta a tutti.

La rassegna, puntualmente, riempirà di emozioni la Darsena, con una rassegna a 360 gradi: costruttori, accessoristi, scuole di vela e società di charter per il noleggio di imbarcazioni sia a vela sia a motore.

Inoltre anche barche e gommoni fino a 12 metri, ma non solo. Il NavigaMi è anche l’occasione per i più piccoli per sperimentare un mondo nuovo grazie alle numerose attività che saranno loro dedicate all’interno del programma NavigaMI Kids.

L’ammiraglia di questa ottava edizione della festa della nautica sarà un 35 piedi – 10,5 metri – firmato dallo storico cantiere Cranchi.

Sempre tra le imbarcazioni, hanno già confermato la propria presenza colossi internazionali come Beneteau e Jeanneau e cantieri sulla cresta dell’onda come Invictus e Ranieri.

Tanti i produttori di gommoni – sempre più di moda – che coloreranno le sponde della darsena, tra i quali Lomac, Ranieri Nuova Jolly, Zar Formenti, Marlin Boat.

Non potevano mancare neppure quest’anno i principali protagonisti del mondo dei motori fuoribordo come Honda Marine e Yamaha, che esporranno anche i loro modelli di gommoni in package.

L’edizione 2017 del NavigaMI è anche l’occasione ideale per scovare le ultime offerte per una vacanza in barca, a vela o motore. Gli esperti delle principali società di charter, infatti, saranno presenti per consigliare gli appassionati – ma anche i neofiti – a proposito della barca giusta da scegliere e degli itinerari ideali per godersi al massimo la prossima crociera.

NavigaMI 2017

– 5 al 7 maggio

– ingresso libero

– Venerdì 5 maggio ore 12 – 23,

– Sabato 6 maggio ore 10 – 23,

– Domenica 7 maggio ore 10 – 19.