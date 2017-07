“Notte In” Melegnano 7 luglio 2017, orari, spettacoli, info

Venerdì 7 luglio 2017, dalle ore 20,00 alle ore 2,00 del successivo sabato 8, si svolgerà la “Notte In” di Melegnano, con spettacoli ed eventi che animeranno la decima edizione della manifestazione.

La Notte In è nata con lo scopo di valorizzare la città come naturale centro commerciale all’aperto e dare così impulso al motore economico locale. Volutamente la data si colloca a sostegno del periodo dei saldi e la scelta della serata del venerdì, calendarizzazione inusuale negli altri comuni, si spiega con la strategia di non sovrapporsi con eventuali finesettimana dedicati a brevi vacanze fuori porta.

Anche quest’anno l’evento è realizzato grazie alla vincente sinergia tra l’Amministrazione comunale e Confcommercio Imprese per l’Italia – Associazione territoriale di Melegnano, le associazioni sportive e culturali e gli hobbisti, che rivestono un ruolo determinante nella buona riuscita di un appuntamento che offre intrattenimento per tutte le età. Ancora una volta la Città del Perdono si confermerà così all’inizio di luglio città di servizio al servizio dei suoi cittadini, e di chi viene da fuori, nel segno della socializzazione e dell’aggregazione.

Ricchissimo il palinsesto, ancora in via di ultimazione, che prevede animazioni ed esposizioni di auto e moto in via Dezza, spettacolo di ballo e talent show in piazza Risorgimento, dimostrazioni sportive in piazza Matteotti, musica in piazza IV Novembre e giochi per i bambini in piazza della Vittoria.

Per i moltissimi ospiti di Melegnano by night – lo scorso anno sono stati oltre 20mila e l’obiettivo è superare questa cifra – saranno a disposizione gli ottanta nuovi posti auto della stazione ferroviaria e parcheggi in via Repubblica, via Battisti (di fronte al cimitero), viale Lazio, piazza Bianchi, quartiere Montorfano.